Rescatan a un joven atrapado entre cartones que iban a ser prensados en una planta de reciclaje

octubre 31, 2017 - 9:10 am

Un joven de 16 años ha sido rescatado a primera hora de este martes cuando se encontraba atrapado entre los cartones de una planta de reciclaje de Amorebieta, en Vizcaya. Según las primeras averiguaciones, el menor se refugió en el interior de una caja que fue recogida por un camión de basura. Sus gritos alertaron a los operarios de la compañía, que consiguieron auxiliarlo antes de que pasara por la máquina de prensa.

El suceso, ha informado el Departamento de Seguridad, ha tenido lugar en torno a las seis de la mañana de este martes. La Ertzaintza recibió la alerta de los trabajadores de la planta, que habían escuchado gritos entre los cartones. Al lugar acudieron los bomberos, que fueron los que descubrieron al menor.

El joven ha sido evacuado al hospital para ser atendido, si bien el servicio médico ha informado de que se encuentra en buenas condiciones.

La descarga se ha producido a las tres de la mañana, por lo que el menor ha pasado tres horas en la empresa hasta ser auxiliado. Según el gerente, el joven se encontraba magullado, ya que ha sido “compactado” en el interior del camión, pero, al parecer, su estado no reviste gravedad. “Parece que el chico está bien”, ha añadido.

Para Jalón, el hecho de que el menos solo haya sufrido magulladuras supone “un milagro” porque “podíamos estar hablando de un fallecimiento”.Éste no es el único caso de este tipo de incidentes que se ha registrado en Bizkaia, aunque sí el primero que ocurre en Beotibar Recycling.

“En el sector, en otras ocasiones ha pasado, pero no solo que se haya detectado a la persona dentro de las instalaciones, sino que incluso dentro de los camiones, por los sistemas de seguridad que llevan incorporados. No es la primera vez. Y me temo que no será la última”, ha concluido.

Agencias