Reflejan crisis venezolana en serie ‘Sin senos sí hay paraíso’

En la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, de la cadena de televisión estadounidense Telemundo, se habla recurrentemente de la situación actual de Venezuela.

En uno de los capítulos se narra la historia de una venezolana que emigró a Colombia y se dedicó a cocinar comida mexicana. Cuando un hombre le pregunta por qué prepara dichos platos siendo venezolana, la dama narra que vivió con una amiga mexicana hace tres años y la enseñó sus costumbres.

El mismo hombre le preguntó: “¿Y qué tal la situación en Venezuela?”, a lo que la mujer respondió “¿qué puedo decirle? Todo está mal. No hay medicamentos, no hay libertad y no hay esperanza y pues todos los políticos están en el poder y se atornillaron ahí”.

En otros capítulos de la serie se trata la devaluación del bolívar, la inflación, la escasez y la corrupción en el país.

