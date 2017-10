Rectora D’Amelio: Gobernadores opositores deberían tocarse el corazón y presentarse ante la ANC

octubre 23, 2017 - 6:18 am

“Quien tenga duda del proceso, debe impugnar”

La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, considera que los gobernadores de oposición electos deben presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Deberían tocarse el corazón, queremos paz, tranquilidad”, manifestó la Rectora, quien recordó que en la Constitución se establece que la ANC es un suprapoder, y todos los organismos e instancias deben subordinarse.

Criticó que dirigentes de oposición afirmen que hubo fraude en las pasadas elecciones regionales. “Pareciera que es el cliché de todos los procesos electorales”, señaló.

Resaltó que ante esas declaraciones de dirigentes de oposición, la participación ciudadana no ha mermado, pese a que “cuando dices que hay fraude el pueblo no participa”.

Pidió a los partidos y organizaciones políticas se resuelvan sin señalar al CNE de fraude. “El problema de su conflicto no es del CNE, porque el CNE siempre ha respetado al voluntad del pueblo venezolano”.

Impugnar resultados

Con respecto a las auditorías, indicó que continúan como parte del cronograma electoral. Ante los opositores que insisten en que hubo fraude, invitó a quienes tengan dudas a que impugnen los resultados.

Informó que hasta este lunes no han registrado solicitud de impugnación, “por lo tanto, si no está de acuerdo, no puede ser el discurso ni la predica política”, fustigó.

La rectora aclaró además que no se trata de “decirlo en una plaza”, sino que la impugnación es un proceso donde se señale mesa o centro donde se cree que hubo fraude. “Por vi administrativa no hay ninguna impugnación, solo discurso”, insistió.

Almagro “sin moral”

D’Amelio criticó la “falta de respeto” del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por sus declaraciones contra el CNE, organismo de un país “donde hay una democracia de alto voltaje”, aseguró.

Resaltó que el proceso que realiza el CNE es el más auditado, y que la frecuencia electoral en Venezuela “no le da autoridad” a Almagro para hablar de las elecciones, cuando “hemos sido referente a otros países, hemos apoyado a otros procesos electorales”.

“A Almagro le debe quedar claro es que en Venezuela se votó por la paz. La OEA no tiene moral (…) En Venezuela decidimos los venezolanos”, sentenció.

Noticia al Día