octubre 31, 2017 - 9:05 pm

El exjugador del Real Madrid, Raúl González, se mostró optimista en la víspera del duelo europeo del equipo blanco en Wembley ante el Tottenham, convencido de que el vigente campeón continental mostrará su cara “de las grandes noches europeas” y enterrará su momento irregular en la Liga.

“Hay que estar tranquilos. El equipo se lo ha ganado, tiene mucho crédito. El partido en Girona no fue el mejor y todo el mundo sabe que tiene que dar más, pero esto es la ‘Champions’. Mañana será un gran partido y se verá al Madrid de las grandes noches europeas”, dijo en Real Madrid TV mientras se entrenaba el equipo.

“Tengo buenas sensaciones. Cuando pierdes un partido sabes que no has hecho bien las cosas, pero el equipo está motivado. Tenemos un reto importante, se han ganado dos ‘Champions’ y por qué no vamos a conseguir la tercera seguida”, añadió esperanzado.

Raúl no ocultó sus ganas de jugar en un estadio mítico como Wembley: “Es mi primera vez, nunca he jugado ni en el antiguo ni en el nuevo. Contento de poder estar aquí aunque me gustaría estar haciendo un rondo. Estamos ante un gran partido, los dos mejores equipos del grupo para definir todo”.

