octubre 13, 2017 - 10:00 am

La crisis económica no perdona a nadie. Han sido muchos los venezolanos que optaron por tener más de un trabajo para afrontar la situación y el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup no escapa a esta realidad. Desde las 8:00 de la mañana hasta las cinco de la tarde se le ve merodear los alrededores del Centro Comercial Montielco en Maracaibo, y al ser abordado por Noticia al Día confesó: “Trabajo como vigilante”.

Los ojos de la oposición venezolana se han volcado a este singular personaje de la política nacional, pero él no se conforma con encabezar la tolda derecha del país: “Hay que matar tigritos, el sueldo de un diputado no es lo que la gente piensa. Con la Harina Pan a 1.500 bolívares nadie puede sobrevivir a un solo trabajo”.

Quienes frecuentan este edificio erigido en la avenida 5 de Julio de Maracaibo no pueden ocultar su asombro y acercársele. “Disculpe ¿Alguna vez le han dicho que se parece a Ramos Allup?”, son las preguntas frecuentes que el marabino Jesús Rubio ya se ha acostumbrado a escuchar, aunque el presidente del Parlamento marabino cuenta con 49 años, mientras que el político pasó hace rato la barrera de los 70.

“Es divertido, algunas personas hasta me llaman Ramos Allup. Por un lado es bueno, pero el otro día iba pasando por una casa donde estaban haciendo una mudanza y la gente me dritó: ‘Tené cuida’o que si ten ven los chavistas te van a caer a pedradas’. Pero yo no tengo la culpa. Sé de Ramos Allup desde que estaba pequeño porque es dirigente político, pero últimamente que se ha dado a conocer más es cuando la gente me ha dicho. Más que todo me echan broma. Nunca falta en el bus alguien que me haga saber su sorpresa por mi parecido”, señala.

El marabino registrado con el nombre de Jesús Rubio en la partida de nacimiento sería un objetivo privilegiado del lente François Brunelle (1950), el fotógrafo canadiense que se ha hecho famoso con el proyecto Je Ne Suis Pas Un Sosie! (algo así como, ¡Yo no soy un doble!)”.

El artista ha estudiado el rostro humano desde 1968, buscando a sus modelos, que son casi idénticos, por diferentes lugares del globo. Los retratados, ni tan siquiera están relacionados y no se conocían de nada. Brunelle, tal y como podemos apreciar en sus fotografías, ha encontrado similitudes incluso en personas de sexos diferentes. Hasta la fecha, ha conseguido realizar 200 retratos de “falsos gemelos” y desde que su proyecto ha ganado publicidad, no para de recibir propuestas de gente de aspecto similar que quiere ser retratada por el artista.

Uniendo el trabajo del canadiense Brunelle y con el Ramos Allup maracucho se convertirá en verdad la teoría del Doppelganger (del alemán Doppel –doble- y Gänger -andador) cuyos creyentes aseguran que por cada ser humano hay 7 réplicas exactas de sí mismo, dispersos en lugares separados, viviendo vidas separadas, ocupando diversos puestos de trabajo, con familias separadas, pero sin embargo, coexistiendo en el mismo mundo.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: Rafael Bastidas / William Ceballos /Agencias

Noticia al Día