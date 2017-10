Ramos Allup: La oposición debe decidir si participa en las municipales

octubre 18, 2017 - 10:16 am

El secretario general del partido Acción Democrática –AD-, Henry Ramos Allup, advirtió que si se generan mayores fracturas en la oposición, nos debilitaremos todos. “¿Por qué razón tuvimos buenos resultados en las parlamentarias de 2015? porque fuimos unidos, ahora obtuvimos resultados distintos porque no fuimos en un ambiente unitario, entre otras cosas porque mucha gente que creyó que no debíamos participar”.

En el Foro de César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, Ramos Allup aseveró que lo que “no se puede es decir que el delito estuvo en participar”, al referirse a quienes culpan a la oposición por haber ido a elecciones con un Consejo Nacional Electoral –CNE- sesgado. “Si alguien critica estas posiciones, bienvenidas sean porque toda posición política supone asumir riesgos”.

Consideró que la oposición tendrá que decidir si participa en las elecciones municipales que posiblemente se realicen el próximo diciembre. “Examinando toda esta resaca electoral, el desanimo que sin duda alguna contribuirá al ánimo abstencionista, es una decisión que habrá que tomar”.

“Frente a eso hay que tomar una decisión si concurres o no, quizás esos riesgos persistirán agravados cuando vengan la elecciones presidenciales, lo que no se puede decir es que quienes promovemos la participación electoral seamos una especie de enemigos del pueblo venezolano porque es inadmisible”, precisó.

Ramos Allup rechaza que los gobernadores electos sean proclamados por la Asamblea Nacional Constituyente –ANC- porque “los gobernadores que ya no son de AD sino de sus estados, no deben ir a la ANC porque ahí no tienen nada que hacer porque eso no está en la Constitución, los gobernadores tiene que ser juramentados ante los consejos legislativos regionales, ni siquiera ante los CNE regionales”.

Por último, Ramos Allup calificó de fraude sistémico lo ocurrido el pasado domingo en las elecciones regionales. “Todo un conjunto de circunstancias desde la negación de las sustituciones previstas en la ley, pasando por la reubicación inopinada sorpresiva de un gran número de electores, más las presiones, el Carnet de la Patria, el ejercicio violento alrededor de algunos centros para evitar que electores sufragaran el voto múltiple en centros que se cerraron y bajo custodia de bandas armadas del gobierno hizo posible que electores votaran varias veces usurpando identidades, etcétera”.

