Ante la encrucijada de los gobernadores electos de oposición en cinco estados del país, de tener que presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para poder asumir funciones en sus estados y faltando tan solo un día para conmemorar el Natalicio de Rafafel Urdaneta, este 24 de octubre, la historiadora y directora general del Acervo Histórico del estado Zulia, Ligia Berbesí de Salazar, respondió la interrogante: ¿Rafael Urdaneta se hubiera presentado en la ANC?

La historiadora, mencionó que cuando “todo el mundo” le solicitaba a Rafael Urdaneta, el prócer zuliano más leal al Libertador Simón Bolívar, que asumiera el cargo de Presidente de la Gran Colombia, él no lo quería. “El propio Bolívar le escribe palabras muy lindas para convencerlo que debía asumir el cargo ‘ahora me toca a mi rogarle a usted, no nos abandone a la merced de esta tiranía oprobiosa, no nos abandone, decídase general, tome la patria usted’ qué hizo Urdaneta en medio de los desencuentros, cuando en la carta Bolívar también le dice ‘de usted nadie tiene nada que decir, a usted es el único que no atacarán porque usted nunca ha querido el poder’ de esa forma Bolívar comprometió a Urdaneta y éste acepta la presidencia en el momento más complejo de la historia política de Colombia la grande”.

“Fueron siete meses que Urdaneta tuvo que luchar con todos los detractores de la patria, inclusive cuando toma los destinos de la patria le escribe a José Antonio Páez, y le dice: ‘No se deje convencer por esos que hoy lo adulan que ayer fueron sus enemigos, no se deje convencer mi estimado porque la patria existe y tenemos que defenderla’, lamentablemente, no pudo convencer a Páez, porque se había rodeado de una oligarquía ansiosa de poder, que no quería a Urdaneta, porque el general Urdaneta en el poder significaba los ideales de Bolívar, era el más leal al Libertador”, precisa Berbesí de Salazar.

“Quiero decir con esto, con relación a los gobernadores electos de oposición, que una vez que participaron en las elecciones y el pueblo les ha dado la confianza, aunque haya sido por pocos votos, como ocurrió en la caso del Zulia con la elección de Guanipa en la Gobernación, que él no puede defraudar a su pueblo, el tiene que asumir y empezar a gobernar, en estos momentos nosotros como decía Bolívar a Urdaneta necesitamos de hombres ‘probos’ de hombres que demuestren el compromiso con la patria, como lo hizo Rafael Urdaneta en el año 1830 al asumir la presidencia de la Gran Colombia en medio de las dificultades”, explicó.

La directora general del Acervo Histórico del estado Zulia, Ligia Berbesí de Salazar, resaltó lo que significa el prócer independentista, Rafael Urdaneta, para los zulianos en tres palabras: “Lealtad, honestidad y compromiso”, indicó que eso se necesita en estos momentos en beneficio de la patria.

“No es hora del guabineo, porque estamos sufriendo una fuerte oleada económica que la población no puede afrontar”, finalizó.

Tres palabras que empiezan por “I” definen la realidad política sobre la celebración del Natalicio de Rafael Urdaneta este 24 de octubre

Son tres palabras las que definen la actual situación política que vive el estado Zulia con relación a la celebración del Natalicio del General Rafael Urdaneta: Indefinición, incertidumbre e inexactitud.

Indefinición, porque no esta claro o preciso quien será la autoridad regional que rinda honores a Rafael Urdaneta este 24 de octubre. Aún no se conoce si será el gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, quien rinda honores y celebre los actos oficiales del prócer independentista zuliano, o estará a cargo del gobernador saliente, Francisco Arias Cárdenas, al ser éste quien está aún al frente de la Gobernación, mientras que Guanipa se decide si acude o no a prestar juramento en la Asamblea Nacional Constituyente para asumir formalmente el cargo, por el cual fue electo el pasado 15 de octubre, por un período de 4 años.

Incertidumbre, dado a que no hay seguridad, confianza o certeza si se realizará los actos conmemorativos por el Natalicio de Urdaneta, hay inquietud ante el limbo jurídico que está sumergido el país, al tener un gobernador electo que no se ha juramentado en la ANC, y que éste órgano ha decidido que para asumir el cargo debe prestar juramento en ese Poder Constituyente.

Inexactitud, debido a que no hay precisión de fecha, lugar y hora, dónde y cuándo se estaría realizando los actos oficiales conmemorativos al nacimiento de Rafael Urdaneta en el estado Zulia, ya que es un día festivo nacional, no laborale en el estado, pero sí laborale en el resto del país.

El 24 de octubre de 1788, nació Urdaneta, quien llegó a ser militar, político y prócer de la independencia de Venezuela. Trató de salvarla obra bolivariana y la unidad de la Gran Colombia; y fue el último en encargarse de su presidencia. Son 229 años de su natalicio que se celebran este 24 de octubre de 2017.

