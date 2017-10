Rafael Dudamel: “Hoy tenemos solidez, confianza y defensa con criterio”

octubre 6, 2017 - 2:58 pm

Luego de la paridad sin anotaciones entre Venezuela y Uruguay, en compromiso válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018, efectuado en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal, el seleccionador nacional Rafael Dudamel habló en rueda de prensa con los medios de comunicación nacional e internacional, refiriéndose al partido disputado ante los charrúas en suelo tachirense.

“Los primeros 45 minutos los llevamos a donde quisimos, siempre con una presión alta y reduciendo los lanzamientos del rival, evitando que ellos pudieran realizar esa construcción de juego que con una buena sincronía, tienen desde su defensa. El sacrificio, el esfuerzo de Salomón (Rondón), de Josef (Martínez), y las buenas respuestas de nuestros defensores, hicieron que pudiésemos tener desde el orden, la coordinación, una efectiva en nuestro planteamiento”, argumentó de entrada el estratega de la Vinotinto.

La buena actuación de sus dirigidos fue valorada por el nacido en el estado Yaracuy, quien está satisfecho con la solidez defensiva del elenco nacional, que mantuvo el pórtico en cero por segunda ocasión en los últimos tres careos disputados. “Por muchos pasajes del primer tiempo tuvimos las oportunidades y las aprovechamos de circular la pelota, de llegar a último cuarto de campo, de poder tener claridad en ese último tercio. Nos faltó un poco de tranquilidad para tomar mejores decisiones, pero dentro de todo lo que nos queda por mejorar, construir, lo más importante es quedarnos con las cosas buenas, lo que debemos seguir fortaleciendo, que es esa solidez defensiva”, dijo para una nota de prensa.

“Yo recuerdo que muchas veces nos tocó verlo por televisión y cada vez que se acercaban a nuestra área, era pánico total, y hoy es solidez, confianza, una defensa con criterio; la idea la tiene el equipo, en lo que debemos seguir insistiendo es en la confianza y en el atrevimiento de la capacidad que ellos tienen para seguir jugando, lo hemos hecho por ráfagas y hay que ser más constantes en ese volumen de juego que debemos generar y desde esa idea vamos a ser mucho más la posibilidad de que nuestros delanteros tengan más opciones de cara a gol, pero me quedo con la inteligencia táctica que tuvimos para cerrar el partido, cuando ya no lo pudimos ganar en el minuto 60, 65, y el rival desde su madurez, cambiando el módulo táctico, teniendo jugadores con alta resolución en el frente de ataque, nosotros no pasamos mayores afujías y logramos sacar un punto con el que no solamente quedamos tranquilos y fortalecidos, sino que además alejamos al rival de esa gran posibilidad de ser cabeza de serie, es decir, ellos tenían mucho que ganar y hay muchas cosas por rescatar y por supuesto, acepto y entiendo que debemos seguir trabajando para construir y estar más cerca de los triunfos”, aseveró Dudamel.

El técnico de la Vinotinto alaba el rendimiento de la selección nacional, que ha sumado en sus últimas tres presentaciones del Premundial. “Hablar desde la parte emocional es subirme a la tribuna, pensar y sentir como un fanático y si me tocase verlo desde afuera, estaría tranquilo y optimista, porque como fanático, pensaría en el proceso que va llevando la selección; después como director técnico, que es desde la parte racional, donde debo tomar decisiones, debo alejarme desde esos sentimientos que me lleva a querer ganar siempre y cuando no puedo ganar siempre, entonces pierdo también ¡No puedo! Y este grupo ha entendido en muy poco tiempo el manejar circunstancias de juego, cuando ganar, cuanto tiempo pude jugar, cuando tiempo pude trabajar para construir el triunfo y cuando no pudo ser posible y es momento del rival y como nosotros controlar el partido sin la pelota y es allí donde yo digo que hemos tenido resultados desde el manejo táctico con mucho criterio, entendiendo que el rival posee mucha calidad y como poder contrarrestarlo. Hemos sabido llevarlo, ese desgaste, ese comportamiento en el funcionamiento defensivo muy correctamente y veo el futuro con mucho optimismo”, manifestó.

Asimismo, el director técnico de la escuadra criolla admite que con trabajo y paciencia, se podrán lograr los objetivos trazados a mediano y largo plazo. “En nuestro fútbol local jugamos muy pocos partidos, en otros países del mundo mucho más estructuralmente desarrollados futbolísticamente hablando, juegan dos y hasta tres copas por año y ni decir Inglaterra, que pueden jugar algunas más. Eso te permite el crecimiento y la evolución del futbolista, mientras tanto, tenemos que seguir apuntando a la exportación de más jugadores y de allí, seguir elevando el nivel de los mismos”.

“En el plan de trabajo de 2018, la solicitud ha sido por lo menos jugar cinco partidos amistosos en el año, que nuestros dirigentes entiendan que no es un gasto, sino una inversión y vamos alineándonos en esas ideas, y mientras estemos en casa, entre los partidos que juguemos del torneo local, y volver a jugar los miércoles mientras estemos en los micro ciclos de trabajo, es darle trabajo, continuidad, potenciarlos y luego paciencia. La palabra clave de todo esto es paciencia, yo quiero ganar como todos ustedes, como toda la fanaticada, yo los escucho, los leo y ahora pareciera que los empates no nos sirven, entonces hay que tener paciencia, porque lo que va mostrando la selección en su juego y en su control emocional y táctico es admirable, porque van entendiendo y desde una inteligencia emocional, van creciendo, para saber cuándo ganarlo, para saber cuándo no perderlo y eso los da los partidos así como hoy”, comentó.

Acerca de las jugadas a balón quieto a favor y en contra generadas en el choque ante el conjunto celeste, el timonel de la Vinotinto valoró la muralla impuesta por el contrincante. “Sí trabajamos la pelota parada y sí tenemos buenos cabeceadores, luego hay que tener la finura para tener un buen lanzamiento, luego hay que darle también créditos a una de las mejores defensas del mundo, como es la uruguaya, y también ellos tuvieron muchas ocasiones y nosotros nos defendimos bien. A veces es error o virtud del defensor, entonces me quedo con la virtud del defensor, de la defensa uruguaya, que lo trabaja muy bien, que se defiende cerca de su arco, que tiene un arquero, que por más que buscamos obstaculizar sus movimientos, sus recorridos dentro del área pequeña, siempre tiene muy bien posicionado y ordenado su equipo, así que hoy fue un buen duelo en el juego aéreo, en donde no lo ganamos pero no lo perdimos, es decir que ahí también hemos mejorado mucho y que los rivales manifiesten el respeto por nuestra pelota parada, eso ya es un indicativo”, indicó.

En la etapa complementaria, Rafael Dudamel apeló a modificaciones de corte ofensivo y aplaudió el desempeño de los cuatro jugadores que actuaron en la segunda línea de volantes. “Esas duplas ofensivas de nuestros extremos fueron muy buenas, porque cumplieron dándonos la posibilidad de tener transiciones rápidas por banda, dándonos la posibilidad de también tener solidez en la parte frontal de nuestra cancha, dándole espacios por banda a ellos, pero cerrando esos pases filtrados que venían desde (Matías) Vecino, desde (Federico) Valverde, para que pivotearan (Edinson) Cavani o (Luis) Suárez. Tácticamente fuimos muy ordenados y desde allí, desde nuestros delanteros y desde nuestros extremos, partió, iniciamos ese funcionamiento y ya luego, con (Yeferson) Soteldo, con (Rómulo) Otero más por banda, producto del desgaste de (Jhon) Murillo, de (Sergio) Córdova, era buscarlo desde lo táctico, era contrarrestar ese equipo como la selección de Uruguay, que cambió de módulo táctico inicial a tratar de taparnos las bandas y nosotros responder, a tratar de poblar la mitad de la cancha y nosotros responder, ya luego se volvió un juego de ajedrez, donde quizás el fútbol deje de ser vistoso, pero controlamos el partido y es allí donde uno tiene que alejarse de lo emocional y ser pensante para tener repuesta rápida, y allí mejoramos muchísimo, controlamos el partido. No tuvimos tan cerca del área rival como en el primer tiempo, pero controlamos el partido”, confesó.

Aunque no se alcanzó la victoria, el mandamás de la Vinotinto está satisfecho con el resultado obtenido ante un cuadro que marcha segundo en la tabla de clasificación. “Si yo digo que quedo tranquilo y quedo satisfecho, no puedo decir pese al resultado; si yo te digo que quedo tranquilo y quedo satisfecho, entonces tengo que valorar el resultado. Sí quedo satisfecho y contento con el comportamiento del equipo, porque el empate nos permite seguir fortaleciendo nuestra confianza, esos niveles de convicción que se alejan con las derrotas y en esa creencia sobre lo que vamos haciendo, entonces valoro mucho el resultado”, acotó.

Referente al apoyo recibido en el choque de este jueves, el seleccionador nacional valoró la entrega del público tachirense y venezolano que colmó las tribunas del Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. “Satisfizo totalmente nuestras expectativas, la verdad que sí, porque terminando esta eliminatoria, nuestra localía, en el último lugar de la tabla de posiciones y tener más de 15.000, 20.000 personas en el estadio, solamente hay que aplaudir y agradecer, no solamente el apoyo de la afición con su presencia en el estadio, en las graderías, en Pueblo Nuevo, sino también el cariño, el respeto y el aliento que nos brindaron durante todo el partido, en el de hoy contra Uruguay y en el anterior contra Colombia. Cuando suena el Himno Nacional y se despliega esa bandera a lo ancho de la grada, hay que emocionarse y hay que valorar el esfuerzo que todos ellos hacen para construir todo eso tan hermoso que nosotros intentamos corresponderle con el juego y hoy al no lograr los tres puntos, estoy seguro que la gente se va también correspondida con el buen juego, con la buena actitud de su equipo, del nivel de compromiso que han mostrado. A Mérida, a Barinas, a Maturín, y por supuesto también a San Cristóbal, muchas gracias, porque incondicionales han sido”, expresó.

Para finalizar, el estratega otorgó un balance respecto a su estancia como seleccionador de la Vinotinto. “Desde que tomamos la selección absoluta, procuramos alcanzar la mayor armonía, la mayor salud alrededor de la selección, y desde esa tranquilidad, en cuanto a nuestra institución, nuestros dirigentes, los medios, lograr un vínculo, una conexión, una identidad de nuestros jugadores y fanáticos, la tranquilidad también del camerino, que nuestros futbolistas estuviesen única y exclusivamente pensando en fútbol, lejos de todo otro tipo de distracción y allí empezamos a estar como equipo sólidos, empezamos a tener el respeto mutuo entre dirigentes, jugadores, así también con los medios, buscando desde nuestra gestión, la mayor cercanía con los medios, con los fanáticos, creando los mejores espacios”.

“En corto tiempo creo que hemos sumado muchísimas cosas y el respeto, para mí, fue fundamental; el respeto dentro de todos estos eslabones, que al final somos los que construimos esa cadena fuerte, que es la Vinotinto. Nos hemos sentido todos importantes y hay que seguir en esa línea, que el compromiso de los jugadores, de los dirigentes, de los medios y de los fanáticos, y por supuesto también, nosotros los entrenadores, sea cada vez más fuerte con una sola misión, con un solo sueño, con un solo objetivo, que es Catar 2022”, concluyó Dudamel.

Noticia al Día