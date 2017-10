octubre 16, 2017 - 5:00 pm

En un día que sirve de amanecer, tras la larga jornada electoral del 15 de octubre, la plaza Baralt en el casco central de Maracaibo se convierte en escenario de charlas sobre política que van desde manifestaciones de tristeza hasta esperanzas de un futuro mejor “¿Qué pasará ahora?”, es la pregunta que se cuela y que se trata de responder entre las pláticas rutinarias.

“Soy 100% venezolano, 100% regionalista, 100% zuliano y 100% ciudadano deseoso de ver mejor a este país y no lo estoy viendo. No se han terminado muchas obras y hay demasiada hambre en la población ¿Qué será lo que viene? ¡Ojalá sea mejor!”, le expresaba Ernesto González a su zapatero, mientras éste le lustraba el calzado sin levantar la cabeza haciendo caso omiso a la conversa.

– Bueno, al menos damos gracias a Dios de que hemos tenido un país tranquilo y sin violencia, continuó Ernesto.

– ¿Táis loco chico? ¿No hubo violencia? ¿No viste los muertos que hubo en las guarimbas? A mí me da lástima pasar por el Irdez (Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia) y ver cómo lo quemaron. En cambio, mirá esta plaza, mirá cómo la pusieron de bonita; lo interrumpió Oswaldo Soto, marabino de 60 años.

– Es verdad, la plaza está bonita. Hay que admitir que está muy bella, pero si te das cuenta los monumentos y los locales, que son parte de nuestra historia aquí mismo, se están cayendo y no hay dolientes. Los hospitales son un desastre. Hay plata para pintarlos, pero no para dotarlos. Llevé a mi hija a con fiebre y tuve que salir a comprar un termómetro porque no había ¿Qué tipo de país es este?, respondió Ernesto.

Las preguntas y las respuestas iban de un interlocutor a otro, y parecían extenderse en toda la plaza, en grupos leyendo el periódico, tomando café o comiendo empanadas.

– Yo de la arrechera no fui a votar. Me dijeron que la caja de los Clap me la daban después de las elecciones. Lo vi como una manipulación y no fui a votar un sevillo, expresó Jesús Pérez ante un grupo improvisado en las bancas de la plaza.

– No había que regalar el voto tampoco y está bien que el oficialismo ganara en Miranda ¿Hasta cuándo jodía (Henrique) Capriles? Ojalá que el nuevo gobernador electo de aquí (Juan Pablo Guanipa) acabe con los negocios negros del mercado de Las Pulgas, señalaba Jesús Meleán, otro participante.

– Qué coño se va a acabar. Ahí lo que manda es la delincuencia organizada. Ahí se ve la comida y la medicina que falta en los comercios legales y uno puede ver a los militares y a la policía pasando al frente cómo si no existieran. Nadie hace nada. Nadie dice nada; afirmaba Pérez.

– Ve, una señora que me regala siempre café me dijo que si podía llevar un kilo de azúcar y cuando la fui a comprar: ¡35 mil bolívares! Le dije: “Si quiere me le echa café a la sal de ahora en adelante, pero yo a ese precio no compro nada”, aseguraba Meleán.

Más adelante, en un quiosko de comida rápida María Omaña, Edgar Duarte, y Valmore Herrera trataban de interpretar desde su imaginario cuál sería el escenario político que tendrían que enfrentarían de ahora en adelante.

– ¡Vamos a ver si Guanipa nos quita el hambre!, exclamó María.

– Yo no lo creo, porque ese vendió la alcaldía tres veces y no se puede permitir tampoco que vuelvan las guarimbas, que acabaron con árboles que tardaron hasta 30 años en crecer, expuso Edgar.

– El problema del efectivo yo creo que se puede resolver porque él es amigo de bancos. Cómo es posible que aquí no haya cobres. Si Venezuela es un país tan rico, reflexionó Valmore.

– Aquí nadie va a resolver nada, mientras no se cambie el sistema central. Si tenemos un Gobierno nacional que no resuelve el problema de la comida, nadie va a resolver nada; interrumpió Eder Uribia, mientras atendía el quiosko.

– Por cierto, hoy estoy cumpliendo 52 años; se atrevió a anunciar María.

– ¡Coño María, felicitaciones! Disculpá, es que estos temas de hoy nos tienen despistado. A trabajar y más nada, dijo Edgar mientras le daba un fuerte abrazo a la mujer.

Diálogos similares se perpetuaban de quisko en quisko y de local en local en la turística plaza, pero parecieron detenerse en el carrito de cepillados de Teodosio Espina: “Yo no hablo de política, yo hablo de cachos. Estoy asombrado con los cachos que le están pegando las mujeres a los hombres y los hombres a las mujeres. Para los políticos no tengo nada que decir. El que ganó, ganó; y mi sentido pésame al que perdió. Si no vendo cepillados no como”, sentenció.

Maidolis Ramones Servet

Fotos Mysol Fuentes

Noticia al Día