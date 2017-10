Puigdemont acepta elecciones, niega solicitud de asilo a Bruselas y pide garantías para regresar a España

octubre 31, 2017 - 9:34 am

El expresident catalán Carles Puigdemont ha explicado este martes en una rueda de prensa en Bruselas que ni él ni los exmiembros del Govern rehuirán la Justicia y que aceptan la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre al amparo del artículo 155. Imágenes 1 Foto No obstante, y tras negar, tal y como se había especulado, que vaya a solicitar asilo político en Bélgica, ha pedido que se garantice su seguridad antes de regresar a España.

No ha querido, por tanto, detallar cuánto tiempo permanecerá en ese país. En todo caso, Puigdemont asevera que el Govern no ha abandonado “sus funciones de Gobierno”, pese a que el Ejecutivo central decidió su cese al completo, y afirma que han preferido adoptar una “estrategia de no confrontación” para “evitar la violencia”.

“Ante unos datos contrastados que indicaban que el Gobierno español planteaba una ofensiva altamente agresiva y sin precedente contra el pueblo de Cataluña y funcionarios que se mantuvieran fieles al Gobierno legítimo (…) el viernes acordamos que el Gobierno priorizaría la prudencia, la seguridad y la moderación”, ha afirmado. Por eso, ha admitido que la puesta en marcha de una república queda en suspenso y ha calificado al mismo tiempo de “reto democrático” la convocatoria electoral.

“Es votando como se resuelven los problemas”, ha dicho, y ha pedido al Gobierno que se “comprometa” a aceptar el resultado. Puigdemont ha comparecido en el Club de Prensa de Bruselas junto a siete de sus exconsellers y ante decenas de periodistas internacionales. En cuanto a su presencia en Bélgica, el expresident ha explicado que está allí “para evidenciar el problema” de Cataluña “en el corazón de Europa” y también “el grave déficit democrático que se da a día de hoy en el Estado español”.

“Estamos aquí en perfecta legalidad y sin incumplir nada, por tanto no nos hemos tenido que esconder de nada”, ha explicado. Así, ha comentado las querellas que el lunes interpuso la Fiscalía por rebelión, sedición y malversación contra el Govern y la Mesa del Parlament. Puigdemont cree que el Gobierno está actuando con “extrema agresividad” y que las querellas se basan en “hechos políticos”.

Agencias