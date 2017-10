En un pueblo con hambre y dictadura, lo de ayer es acabo e’ mundo (Aquileo Narváez Martínez)

octubre 16, 2017 - 12:41 pm

Cómo interpretar las realidades superpuestas a las subjetividades del colectivo. Aquellas creadas por la mediática, interconectada con una situación económica inducida, que sesgan a muchos sus interpretaciones alejándolos de la lectura más próxima al entorno de la gente del barrio. Sin embargo, ese gran fenómeno ahora con sello venezolano, no tuvo el éxito esperado por sus auspiciadores, por lo menos en estas elecciones, lo cual revaloriza más el triunfo chavista.

Pese a la distorsión, a las múltiples interpretaciones catastróficas de lo que en Venezuela sucede; a la realidad del aumento acelerado la semana pasada de los precios de la cesta básica, tal como para obtener las ganancias por adelantado de los tres meses restantes del año, y que el dólar ladrón no dejó de tener su peor comportamiento. Pese a que el decir recio de los jefes opositores contenía un “vamos a barrerlos…estas elecciones serán un plebiscito presidencial para sacar a Maduro”, a lo que se le sumó la vocería internacional de deslegitimación del proceso electoral. Pese a todo eso, ¿cómo es que pasó lo que pasó? Con cuáles elementos interpretar esa verdad: los chavistas otra vez ganaron la mayoría de las gobernaciones. “Es que eso es fraude”, ya muchos lo dicen, y en el exterior ligeramente ya habrán sentenciado: “Con tanta hambruna y en dictadura, lo que paso en Venezuela es acabo é mundo”.

Y ese acabo e’ mundo es porque no viven aquí, aunque muchos físicamente sí. Aparente contrasentido pero así es, pues q veces vemos en algún mercado gente rozagante con sus carros llenos de comida diciendo que se están muriendo de hambre, o que la personas comen en los basureros, referenciado algún medio o WhatsApp que publicó algunos de esos caso que se dan, y que responden a realidades aun no resultas, que no son nuevas, y que no pueden tampoco justificarse, ni ocultarse, pero menos aplicar la deducción, la generalización…que es parte de la interpretación inducida.

Lo que pasó ayer sin titubeo, debe entenderse como un apoyo inequívoco del pueblo al proyecto bolivariano y chavista, a la esperanza. Quiere decir que el pueblo tiene conciencia de lo que está pasando, llámesele como se le llame. Entiende que quien lo afecta y lo ha afectado no es precisamente el gobierno, por lo cual comprende el carácter inclusivo y de protección de los programas sociales. Cuestión que supo interpretar bien el autobusero Presidente y para contrarrestar los efectos de la situación económica, como estrategias coyunturales, arreció durante los últimos meses con las misiones sociales redimensionadas, apoyadas en el carnet de la Patria. Esto quiere decir que las mismas impactaron positivamente al más necesitado, que funcionó bien el despliegue de “somos Venezuela”, “hogares de la Patria”, así como los otros mecanismos de inclusión.

Pero lo que pasó ayer tienen que ver bastante con quien es y cómo se comporta la clase dirigente opositora. En ella la gente no ve liderazgos creíbles con quienes identificarse; se presentan dislocadas desde adentro peleándose trofeos que no se han ganado, ¿qué pasaría si los tuvieran? pregunta elemental que se haría cualquier persona. Insultos de una tendencia a otra, llamados a la abstención de los ultraconservadores, y otros disparates que se saben, por lo que no han cuajado propuestas creíbles para gobernar.

Como si bien el triunfo chavista no fue total, debe decirse que las derrotas en algunos estado no fue casual. Dos de los estados perdidos, los fronterizos, fueron bastiones de las guarimbas, desde donde la ingobernabilidad se posesionó, marcando pautas en el proceso desestabilizador, ello es parte del análisis que necesariamente tiene que hacerse.

Aquileo Narváez Martínez