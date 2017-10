octubre 4, 2017 - 12:12 pm

El cantante Lance Bass, exintegrante de la recordada banda de chicos Nsync, denunció a través de una publicación en su cuenta de Twitter que en un centro de la Cruz Roja Americana le prohibieron donar sangre a los heridos del reciente tiroteo en Las Vegas, por su condición sexual.

“¿Cómo sigue siendo ilegal para los gays donar sangre? Quiero donar y no me permiten“, escribió en su tweet Bass, quien se declaró gay a mediados de 2006.

Los hombres homosexuales y bisexuales activos sexualmente estuvieron completamente vetados en Estados Unidos hasta 2015, según los lineamientos del reglamento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, de acuerdo a lo reseñado en el portal web Infoabe.

No obstante, en el año mencionado autoridades estadounidenses crearon un nuevo reglamento que permite a los hombres homosexuales donar sangre, siempre y cuando no hayan tenido sexo durante 12 meses.

How is it STILL illegal for gays to donate blood??!! I want to donate and I’m not allowed.

— Lance Bass (@LanceBass) 3 de octubre de 2017