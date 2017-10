Programa de Panadería de La Universidad del Zulia clama por harina para materia prima

octubre 23, 2017 - 9:09 am

El Programa de Formación en Panadería de la Universidad del Zulia, a través de su coordinadora, la doctora Marinela Vega, extiende un llamado a las autoridades gubernamentales y a la Superintendencia Nacional de Gestion Agroalimentaria (Sunagro) para la distribución de la harina, materia prima para la elaboración del pan que no reciben desde el mes de agosto.

“Desde hace dos años tenemos el código Cargill y ellos nos tienen asignados 10 sacos mensuales, pero desde el 2 de agosto no hemos vuelto a recibir nuestra asignación mensual, nos preocupa mucho porque sabemos el costo de la harina en el mercado, la que no es regulada que viene de colombia”. Vega expone que el costo actual de la harina no regulada, asciende al millón de bolívares.

“No podemos comprar los 10 sacos en el mercado negro porque eso equivale a 10 millones de bolívares (…) Esto se convierte en una amenaza muy seria que puede poner al programa en situación de cerrar, como es un programa autofinanciado, no está financiado por la Universidad ni por ninguna institución, pone en peligro la planificación de los cursos”.

“Hemos tenido que parar la producción de pan, nosotros vendemos un pan a precio subsidiado que favorece a la Escuela de Nutrición, Enfermería, a toda la comunidad universitaria y a la colectividad general que hasta allí se dirige, porque al hacer pan con harina a bajo costo nuestros productos están por debajo del precio de mercado”.

Del programa han egresado 700 panaderos, actualmente 93 estudiantes acuden a las aulas, y convierte a la Universidad del Zulia en la única escuela que forma de manera teórica y práctica, el oficio de la panadería.

“Hacemos un llamado a las autoridades de Sunagro, nosotros estuvimos allá, llevamos una comunicación, me aseguraron que el aporte de harina del mes de septiembre ya llegaba, pero nada, le hago un llamado al gobernador, a la gente de Sunagro, para que revisen la asignación que están haciendo”.

Nota de prensa