La trayectoria y el criterio musical que posee el músico y productor venezolano Luis Villamizar le permitieron ser incluido en la exclusiva lista de miembros votantes en los Grammys Latinos. “Esto representa un estímulo a mi carrera. Me llena de orgullo el formar parte de este grupo”, dijo el joven que ha cosechado éxitos en estos 10 años de experiencia en el mundo artístico.

Villamizar cuenta con un amplio reconocimiento en la industria. Ha trabajado como músico con artistas como Benavides, Víctor Muñoz, Daniel Huen y con la agrupación musical Surá con quien ha desarrollado importantes proyectos musicales. Este joven también fundó y es el director musical de la banda de versiones Cheers con la que ha recorrido varias ciudades de Colombia y Venezuela y ha dejado huella en los diferentes escenarios en los que se ha presentado permitiéndole compartir tarima (como músico en sus diferentes trabajos), con artistas y agrupaciones dentro y fuera del país como Juan Luis Guerra y su 4.40 y la exRBD Dulce María.

“Me gusta trabajar en el desarrollo de propuestas y demás trabajos en los que pueda crear sonidos, estilos y conceptos”, señaló.

Uno de sus trabajos más recientes los hizo con el cantautor venezolano Jorge Luis Chacín con quien participó en la producción del Tour Cuenta Canciones y grabó la percusión del micro que le dio promoción a la gira. “Fue una gran experiencias que me dio la oportunidad de estar en contacto con el género latino que es el que me gusta mostrar y que es sin duda, mi debilidad. Me gusta explorar y adaptarme a los nuevos sonidos que se generan a diario”.

Su pasión por la música lo ha mantenido vigente en el mercado musical. Cada vez son más los proyectos en los que está presente, por lo que no descarta traspasar fronteras con su talento. La batería es su favorita y con la que decidió destacarse a pesar de que en su formación musical aprendió a tocar todos los instrumentos.

En la 18a Entrega Anual del los Grammys Latinos a realizarse el próximo 16 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, Nevada, Estados Unidos, Villamizar estará presente para vivir de cerca esta experiencia de apreciar en vivo las entregas de galardones y las presentaciones de importantes estrellas de la música.

