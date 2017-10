octubre 13, 2017 - 5:12 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, inaugura el complejo habilitación “El Gigante Hugo Chávez”, desde el municipio Guédez, del estado Bolívar, donde serán beneficias más de 200 familias, que recibirán sus viviendas.

El primer mandatario nacional mostró su orgullo por entregar la vivienda 1.800.000 de la Misión Gran Vivienda Venezuela, lo cual calificó como la victoria de la Patria y seguir cumpliendo el sueño del Comandante Hugo Chávez.

Maduro aseguró que en el mes de diciembre estará entregando la vivienda 2.000.000, con lo cual sobrepasará la meta trazada para garantizar un techo digno al pueblo venezolano, como lo soñó el Comandante Eterno Hugo Chávez frías.

La familia Villafañe Gudiño fue la beneficiaria con la vivienda 1.800.000, en el complejo habitacional “El Gigante Hugo Chávez” del estado Bolívar, a través de la GMVV.

Anunció que construirá un millón de viviendas más solo para la juventud venezolana, que tiene con la revolución bolivariana disfrutar de un hogar digno.

El presidente Nicolás Maduro estuvo acompañado del Ministro de Habitat y Vivienda, Manuel Quevedo y el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

A la oposición le dimos la oportunidad de la Asamblea Nacional y la desaprovecharon, dijo Maduro. “¿Aprobaron alguna ley? No ¿Resolvieron algún problema del pueblo? No ¿Cumplieron sus promesas con las que engañaron a la gente? No. Ya se le vencieron las oportunidades, cada espacio que de poder que se le da a la oligarquía opositora”.

“Solo quieren el poder para conspirar, robar y sabotear”

El presidente Nicolás Maduro juró que va a recuperar la prosperidad que se ha visto afectada por la guerra económica.

Informó que aprobó pata el estado bolívar para tres proyecto muy importante 168 mil 213 millones de bolívares, solicitud hecha a través del programa “Lunes de Regiones” del 30 de agosto, por el gobernador Rangel Gómez y los alcaldes del municipio Guédez y el municipio Caroní.

El domingo todo el mundo a pelar por los carnet de la patria, habrá puntos de cheque en los cent ros de votación de todo el país, por lo que no se debe quedar nadie sin cumplir con la Patria, advirtió.

Maduro manifestó que durante los 40 años de la IV República los gobiernos de la derecha construyeron apenas un millón 427 mil; mientras que en la Revolución Bolivariana, en estos 18 años, a través del esfuerzo del presidente Hugo Chávez desde su inicio quien entregó 593. 293 en sus primeros 6 años. Pero no contento con el ritmo de ejecución creó la Gran Misión Vivienda Venezuela, Gmvv, con la cual se han logrado un millón 800 mil, lográndose un total de 2 millones 393 mil 351 viviendas dignas para el pueblo construidas en 18 años de revolución.

Avance

Noticia al día