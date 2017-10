Preguntas que te debes hacer antes de casarte: Así estés muy apurada

octubre 5, 2017 - 10:27 am

Tomar la decisión de elegir a la persona con la que compartirás toda tu vida, no es una decisión fácil para algunas mujeres. Aunque el corazón tenga la certeza de que Dios te tiene preparada a la persona que será tu complemento de vida, como seres humanos tenemos la necesidad de valorar algunos elementos esenciales en la pareja antes de dar ese gran paso.

Cuantas veces hemos escuchado decir de algún matrimonio o de alguna pareja divorciada, es que no elegí bien, me faltó tiempo para conocerlo mejor, me faltó comunicación en el noviazgo, es que pensé que ya casados podía cambiarlo; Estas incertidumbres no permiten que una persona esté segura de tomar la decisión. Sin embargo, ante la decisión, de decidir si casarte o no, deberías tomar en cuenta estos aspectos que serían fundamentales en tu futuro de matrimonio y familia, como:

¿Me siento bien con su familia? La creencia de que cuando te casas con alguien te casas con su familia es cierto. Si tienes problemas con su mamá o con su hermana, estos problemas no suelen desaparecer con el matrimonio, si es posible, empeoran. Lo mejor que puedes hacer es tratar de mejorar esta situación antes de darse el sí. Saber cuál es la base de este problema les ayudará a solventar cualquier desacuerdo en el futuro y podrás tener un matrimonio más tranquilo.

¿Coincidimos en lo que queremos a futuro? El que te parezca bien como están las cosas en la actualidad y consideres que el presente es perfecto, no es suficiente. Muchas decisiones que se toman a futuro pueden variar tu manera de ver a tu pareja o de ver la relación. La idea no es preocuparse de antemano por posibles situaciones que se les pueda presentar con el pasar de los años, pero debe haber una base de comunicación suficientemente y sólida como para saber qué se haría en ciertos escenarios para que no hayan sorpresas. Nadie sabe con certeza que nos tiene preparado el futuro, pero sí podríamos tener una idea de cómo somos como pareja para enfrentar eventuales situaciones.

¿Queremos tener hijos? Esta parece una pregunta obvia, pero para algunas parejas resulta una sorpresa saber que su esposo no está seguro de tener hijos en el momento en el que tú te sientes preparada. La llegada de los hijos puede ser perturbadora para muchas personas y el no saber cómo enfrentar la situación puede generar inconvenientes, estos se pueden acrecentar si además el otro no está en el mismo lugar que tú.

¿Tenemos los mismos valores de crianza para nuestros hijos? Si están completamente de acuerdo en la llegada de los hijos, también es prudente conocer de qué manera se visualiza tu pareja como padre y qué expectativas tiene de ti en ese proceso.

¿Tenemos buena comunicación para discutir los problemas? Los problemas siempre van a existir en el matrimonio, pero la manera como se tratan hace la diferencia. Si estás de acuerdo como se llevan a cabo las discusiones y se enfrentan estos inconvenientes, entonces no tendrás mayores dificultades. La buena comunicación y el respeto es la clave para salir delante en situaciones incomodas.

¿Te ves a futuro con él? Aunque suene cursi es importante imaginarte envejeciendo con tu pareja, con las chocheras propias de la edad y los posibles achaques que se encuentren en el camino. Ese es el futuro de todos, así que no es considerar sólo que te estás casando con un galán espectacular en el presente, también deberás quererlo cuando ya su físico no sea el mismo, porque el tuyo probablemente tampoco sea igual que ahora. El amor debe estar por encima de cualquier cosa.

¿Quiero cambiar algo en él luego del matrimonio? Muchas mujeres confiesan que se casaron con la esperanza de que cambiarían esto o aquello de su esposo, y con tristeza admiten que no lo han logrado. Esto es cierto, no cuentes con que el matrimonio es la solución. Obviamente, habrá cambios no sólo en tu pareja, también en ti misma, pero no necesariamente serán los cambios que esperas, ni serán en el momento que tú los desees. Las personas por naturaleza van madurando con el tiempo y por las experiencias de la vida, pero no te decepciones si aquello que tanto deseabas no está en la lista.

¿He culminado parte de mis proyectos personales? Cuando te casas pasas de ser un individuo independiente a ser parte de un dúo dinámico que requerirá tu tiempo y atención. La llegada de los hijos puede posponer tus proyectos personales. Por esto es recomendable haber culminado una carrera, o realizado un deseo personal que tengas, un viaje o una experiencia que siempre has querido vivir. Con el matrimonio estos pueden volverse muy lejanos y quedarte siempre con la duda de lo que hubiera sido vivirlo. Disfruta lo que puedas de tu soltería para que cuando te decidas a dar el sí, no te queden asuntos pendientes y puedas disfrutar con tu pareja los nuevos proyectos y sueños que tendrán en conjunto.

Chiciel Vargas/Pasante

Noticia al Día