¿Por qué fue asesinada Selena Quintanilla?

octubre 18, 2017 - 3:58 pm

Selena Quintanilla, un nombre que brilla hasta deslumbrar cuando hablamos de artistas que dieron un giro de 360 grados en el universo musical latino-estadounidense y en el mundo en general. No había cumplido bien sus 18 años cuando ya sus originales canciones sonaban en las radios de sus fanáticos, tras haber lanzado su primer disco solista de la mano de un sello discográfico.

El día de ayer, 18 de octubre, se cumplieron 28 años de este gran éxito, tan enorme que el buscador más importante y con mayor uso de toda la esfera global, Google, se dedicó a realizarle un homenaje a través de su popular doodle. La carta de presentación que muestra este explorador cuando es abierto en todo el mundo, decidió que su mejor exposición para este día era la cara de Selena interpretando su reconocido y bailable tema Bidi bidi bom bom.

¿Quién fue “la reina de tex-mex”?

Selena Quintanilla Perez fue una cantante estadounidense de ascendencia mexicana que vivió de hacer valiosas rancheras, baladas, temas de pop latino y cumbia mexicana, además de ser empresaria, modelo, actriz y diseñadora de moda.

“La reina de tex-mex”, nombre bajo el cual es conocida Selena, hizo despertar su vena musical desde temprana edad, cuando junto a sus hermanos, formó el grupo “Selena y los Dinos”, agrupación que le permitió pisar las tierras del género y comenzar sus primeras presentaciones en el restaurante que dirigía su padre y con el que la futura reina de la música latino-estadounidense emprendió en el mundo comercial a los 12 años.

Selena y Los Dinos entran a la etapa adolescente participando en numerosos shows, sin embargo, al llegar el año 1989, su vida da una vuelta con el nacimiento del sello latino EMI, cuyo presidente ve a Selena en una de sus actuaciones. Al descubrir su lado virtuoso con la música la contrata sin pensarlo dos veces.

Sin embargo, a la vida de Selena no solo le tocó la luz de los reflectores por el gran furor que levantaba su voz, sino también por su impresionante vida personal y el trágico final que nos hizo despedir tan temprano sus altas notas y emocionales letras en el escenario.

Tenía solo 28 años cuando recibió el disparó que apagó su voz para siempre. Detrás del gatillo no se encubría alguien que a simple vista le guardase algún recelo, para sorpresa de muchos, la autora del asesinato resultó ser nadie más que la presidenta de su club de fans y exdirectora de las tiendas de moda de Selena, Yolanda Saldívar.

La verdad oculta tras su muerte

“Yolanda Saldívar lo hizo porque era una ladrona”, “Lo hizo por venganza”, “Lo hizo por estar enamorada de Selena”, “Fue un accidente”, entre muchas otras especulaciones saltaron (y siguen saltando a estas alturas) tratando de buscar una explicación sobre por qué aquel marzo de 1995, Saldívar decidió quitarle la vida a su admirada.

Incluso hasta el presente mes, siguen naciendo nuevas teorías alrededor de su asesinato. La última, realizada el día 9 de octubre, es una supuesta declaración que la asesina de Selena presentó ante Univisión, donde 22 años más tarde, afirma que la verdadera razón detrás del hecho es que ella quería “simular un asalto” por temor a que Selena le cobrase la deuda que tenía de casi 200 mil dólares por administración de sus tiendas de ropa y club de fans, pero sin embargo, “las cosas se le salieron de control”.

Lo cierto es que estos 22 años, Saldívar los ha visto pasar tras las rejas debido a aquel doloroso “accidente”, palabra bajo la cual ella misma cataloga su crimen; luego de que su familia agotase todos los recursos disponibles para intentar liberarla.

Sus éxitos mejor cosechados

Selena fue la ópera prima que la llevó a la fama, mientras que las canciones que más cantaban a todo pulmón sus seguidores eran Como la flor (1992), Dreaming of You (1992) y Bidi Bidi Bom Bom (1994). En 1993 resultó victoriosa con un Grammy por el mejor álbum mexicano-americano de ese año y no necesitó mucho tiempo para que la revista Billboard la señalase como “la artista latina más influyente y de mayores ventas de la década de los 90”, donde además ostenta el récord de ser la única artista femenina en poseer cinco álbumes clasificados al mismo tiempo en su lista Billboard 200.

La corta, pero valiosa trayectoria de la “Madonna mexicana”, conocida bajo este nombre por su fusión entre el dance pop y la cumbia, también se lleva un homenaje de parte de Noticia al Día, donde reunimos nuestros hits favoritos:

Gabriela Nava (Pasante)

Noticia al Día