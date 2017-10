octubre 16, 2017 - 10:58 pm

La policía británica anunció el domingo que está investigando tres nuevas acusaciones de abuso sexual contra el productor estadounidense de cine Harvey Weinstein, todas hechas por la misma mujer.

La Policía Metropolitana informó que las agresiones supuestamente ocurrieron en 2010, 2011 y 2015. Agregó que agentes del Comando contra el Abuso a Menores y Delitos Sexuales están investigando. El nombre de la mujer no se dio a conocer.

Scotland Yard no mencionó específicamente a Weinstein, de acuerdo con su política de no incluir el nombre de sospechosos que no han sido acusados, pero dijo que los señalamientos involucran a un hombre contra el que se hizo otra acusación el miércoles. Ese caso también está siendo investigado.

La actriz Lysette Anthony denunció ante la policía el miércoles que Weinstein la violó en casa de ella en Londres a fines de la década de 1980. Anthony le dijo al periódico Sunday Times que quedó “disgustada y avergonzada” después del ataque.

La actriz, de 54 años y quien aparece en la telenovela británica “Hollyoaks”, dijo al diario que Weinstein llegó a su casa y la violó. “Fue patético, asqueroso”, dijo en una entrevista publicada el jueves. “Recuerdo que después estuve acostada en la bañera, llorando”.

En días recientes, decenas de mujeres han denunciado por acoso y agresión sexual al magnate de Hollywood, algunas por casos que datan de décadas atrás. Weinstein asegura que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

En una medida sin precedentes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas revocó el sábado la membresía del productor. Dijo que con ello busca “enviar un mensaje que la era de hacer caso omiso de forma deliberada y la complicidad vergonzosa con una conducta sexual depredadora y el acoso laboral ha terminado en nuestra industria”.

Weinstein también fue suspendido de la academia británica de cine, BAFTA.

El productor de la cintas ganadoras del Oscar como “Shakespeare in Love” y “The King’s Speech”, entre muchas otras, fue despedido hace una semana de The Weinstein Co., la empresa productora de películas y de programas de televisión que cofundó con su hermano Bob. La compañía busca ahora sobrevivir a este escándalo.

AP