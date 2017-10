¡Respuesta a rumores de divorcio! Piqué publica un video donde aparece en un ensayo de Shakira

octubre 10, 2017 - 8:14 pm

Tras una ola de rumores de una presunta separación entre Shakira y Piqué, el jugador de fútbol pone fin a las especulaciones con un nuevo video en el que aparece en un ensayo de la cantante colombiana.

El deportista español aparece en la grabación con unos audífonos y hace una señal de que todo el mundo tiene que hacer silencio. Luego, presenta unos visuales de Shakira cantando con su banda en un salón de ensayos. La intérprete de “Perro fiel” entona unas estrofas de su tema “Antología” mientras se le ve sentada en una tarima.

Shakira lleva el cabello rubio suelto rizado, viste una blusa color vino en combinación con un pantalón corto. Parecería como si la artista colombiana estuviera recibiendo algún tratamiento o terapia en sus pies. En estos momentos, Shakira prepara su gira mundial El Dorado World Tour. Incluso a publicado varios videos en español e inglés en las redes sociales explicando un poco cómo va el proceso creativo.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx

— Shakira (@shakira) 6 de octubre de 2017