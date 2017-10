A Zac Efron le cayeron los 30 (Fotos)

octubre 18, 2017 - 5:47 am

El actor Zachary David Alexander “Zac” Efron, nació en San Luis, California, Estados Unidos, el 18 de octubre de 1987. Hoy cumple 30 años y es reconocido mundialmente por sus apariciones en cine y televisión estadounidense. Por su trabajo actoral ha sido galardonado con los premios MTV Movie y People’s Choice.

Comenzó su carrera al aparecer como invitado en programas de televisión en durante los años 2000, y desde entonces ha aparecido en películas donde interpreta roles cómicos, dramáticos y musicales. Es conocido por su interpretación del estudiante Troy Bolton en la película original de Disney Channel High School Musical; rol que repitió en High School Musical 2 y High School Musical 3: Senior Year. Asimismo, ha aparecido en más de diez filmes, entre los cuales se incluyen títulos como Hairspray, 17 Again, Me and Orson Welles, Charlie St. Cloud y The Lucky One.

La carrera de Efron en las pantallas comenzó en 2002, con una aparición como invitado en serie de televisión de Fox Firefly. A esta presentación le siguieron participaciones en 2003 en el drama médico ER y en la serie de CBS The Guardian. Su debut cinematográfico llegó en ese mismo año, cuando desempeñó un papel de reparto en la película Melinda’s World. Asimismo, protagonizó la película para televisión Miracle Run. En ella, el actor interpetó a Steven Morgan, uno de dos gemelos autistas. Por su desempeño fue nominado a los premios Young Artist por “Mejor interpretación en una película de televisión, miniserie o especial”.

Las perspectivas de su carrera comenzaron a progresar cuando interpretó a Cameron Blade en la serie de Warner Channel Summerland. Originalmente presentado como un personaje recurrente, Efron se convirtió en un miembro regular del elenco en el programa a partir de su segunda temporada en 2004. Con un reparto encabezado por Kay Panabaker, Lori Loughlin y Jesse McCartney, el programa fue retirado de la programación en 2005 debido a un descenso en las audiencias. Cabe añadirse que en 2005, Efron apareció en el video musical de la canción “Sick Inside” de Hope Partlow. Poco después hizo apariciones especiales en los programas CSI: Miami, The Suite Life of Zack & Cody, NCIS y The Replacements.

El efecto High School Musical

En 2006, protagonizó en la película original de Disney Channel High School Musical. Su papel allí fue el de Troy Bolton, un estudiante popular y capitán del equipo de baloncesto. La película, que hizo inicialmente con “bajas expectativas”, ayudó a Efron a obtener reconocimiento entre las audiencias adolescentes como actor y cantante, aunque su voz fue superpuesta. En agosto de 2006, Efron ganó un Teen Choice Award como “Estrella avanzada” y “Elección por química”, compartido con Vanessa Hudgens. El elenco de la película, junto con Efron, hizo giras en Sídney (Australia), Londres (Inglaterra) y otras ubicaciones para promover la película.

Poco tiempo después que High School Musical se estrenó, el 4 de febrero de 2006, Efron debutó con dos canciones simultáneas en listas en Billboard Hot 100 de la película: “Get’cha Head in the Game” y “Breaking Free”, un dueto con Vanessa Hudgens. En la semana que seguía de la lista, Efron tuvo cinco canciones simultáneas con High School Musical: “Get’cha Head in the Game”, “Start of Something New”, “What I’ve Been Looking For: Reprise”, “We’re All in This Together” y “Breaking Free.” “We Are All In This Together” fue acreditada a todo el elenco de High School Musical. “Breaking Free”, en ese momento, fue el más rápido en subir en la historia de las listas de Billboard, desde el número 84 hasta el número 4 entre las dos semanas; el récord fue ganado por Beyoncé Knowles y Shakiracon “Beautiful Liar”. Efron también apareció en Disney Channel Games de 2006 como capitán del Equipo Rojo.

Los talentos de canto de Efron se discutieron cuando se reveló que la voz de Drew Seeley fue mezclada con la suya en la banda sonora de High School Musical.En una entrevista el 23 de agosto de 2007, en Rolling Stone, se reveló que había sido elegido en High School Musical después que las canciones fueron escritas, y las canciones (escritas para un tenor) eran de alguna manera fuera de su registro de barítono vocal.

El 7 de abril de 2007, Efron apareció en un episodio de Punk’d. Efron también protagonizó en el vídeo musical para el sencillo de Vanessa Hudgens, “Say OK”, donde interpretaba su interés amoroso. El vídeo se estrenó el 16 de marzo de 2007 en Disney Channel. Ese año, fue nombrado una de las 100 personas más hermosas por la revista People en 2007. Una fotografía y un pequeño perfil de él estaba en la sección “En Mayoría de Edad”. Él explicaba como siempre fue el niño más bajo en la escuela (a partir de agosto de 2007, medía 5’8) y se burlaban por “la gran brecha” en sus dientes.

En 2006, Efron fue elegido como Link Larkin en una versión de Hairspray estrenada el 20 de julio de 2007. Efron cantó con su propia voz en el papel, que fue filmada en Toronto, Ontario, desde el 5 de septiembre hasta el 2 de diciembre de 2006. Cortó y tiñó su cabello castaño oscuro y ganó cerca de 15 libras para el papel. La interpretación de Efron y la película obtuvo críticas positivas. Efron no pudo actuar con sus amigos de elenco en High School Musical: The Concertdebido a compromisos con la película Hairspray. Drew Seeley lo reemplazó.

High School Musical 2 fue estrenada en agosto de 2007. Además, Lycos informó que las búsquedas de Efron aumentaron un 81%. La película obtuvo un nuevo récord, convirtiéndose en el programa básico más visto en cable la historia de los Estados Unidos, con 17.2 millones de espectadores.

Efron también apareció en la portada de la edición de agosto de 2007 de Rolling Stone. El artículo sobre él reveló que él esperaba algún día interpretar un héroe de acción. Efron presentó el Teen Choice Award de 2007 en “Película Favorita” junto a Queen Latifah, y luego ese año, fue co-anfitrión de Australian Kids’ Choice Awards con The Veronicasel 10 de octubre en Sídney.

Efron repitió su papel en High School Musical 3: Senior Year, que fue lanzada en cines el 24 de octubre de 2008. Su próximo papel fue en 17 otra vez, una comedia dramática producida por Adam Shankman y basada en un lanzamiento por Jason Filardi; la trama trataba de un adulto (interpretado por Matthew Perry) que es transformado en un chico de 17 años de edad (interpretado por Efron). 17 Again fue estrenada en 2009.

