Padrino López: Situación en Venezuela no se resolverá por la vía militar

octubre 1, 2017 - 7:20 pm

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la crisis que enfrenta la nación venezolana en la actualidad, no se resolverá por la vía militar, sino entre políticos.

Padrino, entrevistado en el programa José Vicente Hoy, manifestó que “no es por la vía militar que se va a resolver esto. Son los políticos los que van a resolver. Los políticos deben sentarse y ponerse de acuerdo para convivir”, dijo.

En ese sentido el Ministro resaltó la vía de diálogo para llegar a acuerdos favorables para el país y los ciudadanos.

“El juego está trancado. Lo que ha hecho el presidente Maduro es consultar al que tiene el poder en el país”, señaló.

Asimimo, dijo que “en Venezuela no hay militarización. La milicia armada complementa a la FAN. Y puede ser llamada bajo empleo local. No todos los milicianos están asociados a las armas. Y las armas no están en las casas de los milicianos, están en los cuarteles”.

