octubre 20, 2017 - 7:44 pm

Luego de conocerse que Ron Gardenhire será el nuevo mánager de los Tigres de Detroit, se disiparon los rumores sobre una llegada de Omar Vizquel a la franquicia felina. Sin embargo, el ganador de once Guantes de Oro explicó que su negociación se quedó en espera de una segunda reunión. Indicó que dirigir en Venezuela no es un plan que maneja actualmente.

“Estoy feliz que los Tigres ya tienen un mánager”, expresó Omar Vizquel a la cadena Fox Sports. “Ahora se pueden concentrar en el equipo. Gardenhire ya ha estado en esta posición de reconstrucción con los Mellizos de Minnesota, en el pasado. Y ellos prefirieron tener a alguien con esa experiencia”.

El excampocorto fue uno de los cincuenta candidatos que manejó la gerencia de los bengalíes para conseguir al reemplazo de Brad Ausmus . El caraqueño, quien ha fungido como ‘coach’ de primera base en las últimas tres campañas no fue finalmente elegido.

“Estábamos esperando la llamada para una segunda reunión pero no se dio. Es difícil saber (qué va a pasar), generalmente los nuevos dirigentes tienen su círculo de confianza. Ellos no se han comunicado más conmigo, creo que están esperando más que todo que culmine la Serie Mundial y todo eso”, reveló Vizquel.

Sobre Gardenhire, el estratega venezolano comentó: “No lo conozco, no tengo tanta confianza con él (…) Nos hemos saludado un par de veces, pero es un señor que tiene un gran liderazgo”.

No está en sus planes dirigir en Venezuela

La posibilidad de ver a Omar Vizquel en un futuro cercano con los Leones del Caracas parece descartada, por ahora, para quien aparecerá en la boleta del Salón de la Fama de Cooperstown en diciembre.

Los melenudos han intentado contratar a una de sus figuras más emblemáticas de la historia, pero no ha sido posible. “No he querido incursionar en Venezuela”, soltó sin dar mayores explicaciones.

Ese panorama no parecería cambiar en los próximos meses, si Vizquel se queda sin empleo en Estados Unidos, en los próximos días. “Si no consigo nada, me quedaré sentado en mi casa”, bromeó. “Dejaré que la corriente me lleve”.

