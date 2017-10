octubre 18, 2017 - 1:30 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, aseguró la mañana de este miércoles 18 de octubre, que el CNE está viciado y corrupto.

“Es un proceso viciado, corrupto del CNE que quiere cerrar la vía electoral como camino para el cambio que queremos los venezolanos”, señaló a través de una rueda de prensa esta mañana.

“Hay un proceso que no permite que la voluntad de una mayoría que salió a expresarse se haga realidad en torno al cambio. Las pruebas van a ser sustanciadas en un informe internacional para que todos los países vean las irregularidades” .

“Le digo a García Carneiro: tú sabes que no ganaste, tú sabes que te pitaron el día de las elecciones, que supuestamente ganaste y al día siguiente tenías seis protestas en el Edo.”

Asimismo, dijo que “García Carneiro sabe que no puede salir a la calle porque el repudio de los varguenses es evidente. Y decirle a los guaireños: podemos vivir mejor, merecemos vivir mejor, queremos vivir mejor y juntos vamos a salir de esto”

“No podemos rendirnos, vienen soluciones difíciles, pero tenemos que estar juntos, somos una mayoría evidente, no podemos llenarnos el corazón de desesperanza, debemos seguir luchando: Si Venezuela no se rinde la política no se rinde”, señaló.

“Aunque la gente se sienta abatida hay que seguir luchando, tenemos que mostrar la cara del país que no se rinde, que se levanta en un grito de cambio, la crisis nos debe unir, nuestros programas de alimentación y medicinas seguirán”, dijo.

Diario 2001