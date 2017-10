octubre 31, 2017 - 8:22 pm

Noel Leon es una “bomba” que te dejará sin aliento de pura sensualidad, y a pulso se ha ganado este espacio. Ella no necesita ni hablar para subirle la temperatura a más de uno, basta con mirar su perfil en Instagram para ganarse miles de seguidores.

Esta modelo anteriormente fue profesional del patinaje artístico, antes de volverse una celebridad de redes sociales.

“Empecé a modelar después de que varios ‘exploradores de modelos’ en L.A. se acercaron a mí. Era extremadamente insegura, estaba segura de que los exploradores estaban tratando de meterse en mis pantalones. Mientras hacía más y más trabajos de modelaje, empecé a sentir más confianza en mi propia piel”, dijo Leon para el portal Nalgas y Libros.

La modelo además ha añadido que su sexualidad la ayudó un poco a veces, es que la bella joven comentó que es bisexual y le encanta gritarlo al mundo. “Realmente no me importa si mi bisexualidad los prende o los apaga, porque no puedo cambiar lo que soy”, expresó.

Noticia al Día