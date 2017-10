¡Nigeria al Mundial! Derrotó 1-0 a Zambia y selló su boleto a Rusia

octubre 7, 2017 - 1:55 pm

La selección de Nigeria solo necesitaba una victoria contra Zambia para clasificar al Mundial de Rusia 2018, y así lo hizo. Con un gol de Alex Iwobi a los 73 minutos, se impuso 1-0 en el partido correspondiente a las eliminatorias de África.

A falta de una jornada, Nigeria maneja 13 puntos en el Grupo B, mientras que Zambia se quedó con 7 unidades, por lo que queda matemáticamente sin opciones de avanzar. Camerún y Argelia, los dos otros integrantes de la llave estaban eliminados.

Será la sexta participación de las “Súper Águilas” en un Mundial y la tercera de forma consecutiva. Desde la edición de Estados Unidos 1994, el cuadro africano solo no clasificó en Alemania 2006.

Nigeria se suma a Rusia, Brasil, Bélgica, México, Arabia Saudita, Irán, Japón, Corea del Sur, Alemania, Inglaterra y España como las selección que dirán presente en la Copa del Mundo el próximo año.

Iwobi’s goal for Nigeria this evening, which looks like sending them to the World Cup pic.twitter.com/uYb3vCge0I

— Patrick (@AFCPATRlCK) 7 de octubre de 2017