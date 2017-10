octubre 9, 2017 - 8:39 am

Los brasileños Neymar, del París Saint-Germain (PSG), y Marcelo y el croata Luka Modric, ambos del Real Madrid, son tres de los primeros nominados al Balón de Oro al mejor jugador concedido por revista francesa ’France Football’. Junto a ellos están el argentino Paulo Dybala, del Juventus de Turín, y el francés N’Golo Kanté, del Chelsea, indicó la publicación en Twitter.

Poco después fueron desvelados los cinco siguientes candidatos, entre los que destaca el urugayo del FC Barcelona Luis Suárez. Sergio Ramos, Jan Oblak, Philippe Coutinho y Dries Mertens también han entrado en la terna de jugadores que optan al premio. En el tercer turno los nominados fueron Kevin De Bruyne, Roberto Lewandowski, David De Gea, Harry Kane y Edin Dzeko.

”France Football” desvelará a lo largo del día los 30 aspirantes a ese galardón, que, tras el fin de la asociación que la revista mantenía desde 2010 con la FIFA para su entrega, vuelve a ser elegido por periodistas internacionales, sin la participación de los capitanes de los equipos nacionales y los seleccionadores.

El gran favorito en esta edición es el portugués Cristiano Ronaldo, que está a un Balón de Oro (2008, 2013, 2014 y 2016) de alcanzar los cinco del argentino Messi (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015).

