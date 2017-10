Neymar se arrepiente por haberse ido del Barcelona

octubre 30, 2017 - 11:05 am

Neymar protagonizó en verano el traspaso más caro de la historia del fútbol. Los 222 millones de euros que pagó el PSG al Barcelona (vía cláusula de rescisión) parecían suponer un gran salto en la carrera del brasileño. La idea era desvincularse de Messi para ser él el protagonista, pero desde que ha llegado a París se ha visto rodeado de polémica.

La más sonada ha sido la de los lanzamientos a balón parado entre él y Cavani, disputa que a día de hoy no parece haberse solucionado del todo, puesto que cuando le preguntan a los jugadores no dejan claro cómo ha quedado el reparto.

Las cosas no le están yendo todo lo bien que desearía a Neymar, mientras que el club azulgrana no ha perdido un partido de Liga, Copa y Champions en lo que va de temporada (el PSG también está invicto), por lo que no parece echarle de menos hasta el momento.

Parece que Neymar no hizo una buena elección o escogencia

Y es que la televisión pública de Barcelona, Betevé, ya habla de que el propio Neymar cree que no escogió el camino adecuado: “La Portería.com ha podido saber que el brasileño se arrepiente de haber dejado el Barça y echa de menos su vida en Barcelona”, puso en un tuit.

Entre los motivos que da el programa, explican que “el futbolista está descontento con Emery y sus métodos” y que “el entorno del jugador tampoco se siente cómodo en París”.

Apenas lleva unos meses en la capital francesa y todavía Neymar tiene tiempo para adaptarse a la forma de trabajar de su entrenador, del cual no le gustan demasiado sus charlas, por lo que habrá que esperar a ver cómo transcurren las cosas a lo largo de la temporada.

as.com /Noticia al Día