Minutos antes de que un ácido le quemara la piel, Natalia Ponce de León recibió una llamada del celador del apartamento donde vivía su mamá. Le dijo que su ex novio Bernardo Londoño la estaba buscando. Ella salió a la recepción del edificio Palos Verdes, al norte de Bogotá, para encontrarse con el hombre, cuya visita le causó sorpresa. “Me encuentro con un personaje de espaldas, con una capucha, tapado. Le pregunté ‘¿quién es usted?’ y me dijo ‘Bernardo está parqueando, ya viene’, y en cuestión de segundos me lanzó un líquido”, narró la mujer en el juicio en 2015.

“Empecé a gritar como una loca, se me derritió toda la ropa, se caían pedazos de piel. Empecé a perder la vista, entré corriendo a la casa, pegando alaridos. No entendía que estaba pasando. No sabía por qué se me estaba deshaciendo toda la ropa y toda la piel. Me metí en fracción de segundos a la ducha”. Grave error: ella no sabía que el agua solo empeora la reacción del químico que Jonathan Vega- su atacante- vertió sobre su carne. De hecho, en ese entonces, 27 de marzo de 2014, poco habían oído los colombianos sobre los ataques con ácido.

Por eso, cuando llegó a la unidad de urgencias de la clínica Reina Sofía le echaron, según palabras de la misma Ponce de León, “agüita por encima”. Tal era el desconocimiento de la gravedad de estos ataques. La metieron en una ducha helada por 45 minutos, y dijo en el juicio: “Ahí empecé a ver cómo se me estaba destruyendo el cuerpo. No estaban preparados para atender este tipo de heridas, estuve esperando mucho tiempo mientras me trasladaban al Hospital Simón Bolívar. El ácido se me metió en la piel, pienso que podían haber salvado gran parte de mi cuerpo”.

Estadísticas desconocidas comenzaron a aparecer para enfrentar al país con un monstruo que hasta ese año se había escondido bien. Se supo que desde 2004 Colombia siempre se disputaba el triste título del país con más ataques con agentes químicos con Bangladesh y Pakistán.

El cambió en la ley

A pesar de la barbarie del deliro, el caso de Natalia dio a conocer que la ley se arropaba bajo el delito de “lesiones personales” y que, por eso, las condenas no superaban los 16 años.

A comienzos de 2015 comenzó su camino en el Congreso un proyecto de ley que proponía crear un tipo penal (un delito aparte) para los ataques con ácido, así como endurecer las condenas hasta los 50 años de cárcel dependiendo de la gravedad de las heridas, y generar una ruta de atención integral para víctimas. Al proyecto, que fue presentado por el partido MIRA, se fue sumando el apoyo desde todas las orillas políticas.

Mientras en el Capitolio Nacional se discutía el proyecto de ley que los medios bautizaron como la víctima que inició el debate, en los estrados judiciales de Paloquemao avanzaba el caso contra Jonathan Vega, acusado de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales. Los detalles del caso se fueron revelando: había conocido a Natalia Ponce hacía 20 años, cuando tuvieron un altercado por una pelea de sus dos mascotas, no obstante, no habían establecido ninguna otra conexión. Años después, el hermano de Ponce de León se habría metido en la discusión, pero, al parecer, el rencor se fue acumulando y cuatro meses antes del ataque contra la joven, Vega ya había comprado el agente químico con el que la atacó ese 27 de marzo.

Cuando el final de caso todavía estaba en vilo, el 25 noviembre del 2015 el Senado aprobó el proyecto de ley ‘Natalia Ponce’ y el 6 de enero de 2016, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1773 de 2016 o ley “Natalia Ponce de León”. Las duras sanciones –cuestionadas en su momento por el Consejo de Política Criminal–, contemplan una pena máxima de 30 años si se causa deformidad o daño permanente, o hasta los 50 si el ataque es contra una mujer o un menor de edad. Además, hay multas entre los $644 y los $1.932 millones. Adicionalmente le dio al Ejecutivo un plazo de seis meses para diseñar la ruta de atención integral.

Reconocimiento

La primera dama de ., Melania Trump, entregó el miércoles 28 de marzo de 2017, premios a 13 mujeres distinguidas por sus labores sociales, entre ellas Natalia Ponce de León, víctima del peor ataque con ácido registrado en Colombia.

El Premio Internacional Mujeres con Coraje 2017, un reconocimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, honran a las mujeres de todo el mundo que han superado la injusticia —desde la violencia doméstica hasta el desastre medioambiental— y transformaron sociedades, a menudo poniendo en riesgo su vida. Natalia Ponce de León lidera una fundación que lleva su nombre para defender y proteger a las víctimas de agresiones con ácido.

Natalia tiene hoy 37 años y continúa luchando en contra de la violencia de género en toda Latinoamérica.

El Espectador/CNN