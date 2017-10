Nacho y Tini estrenan el video de “Te quiero más”

octubre 13, 2017 - 4:16 pm

Tini Stoessel presentó el clip de su nueva canción, “Te quiero más”, en la que está acompañada por el cantante venezolano Nacho, quien recientemente lanzó su primer single solista, “Báilame”.

“Esta es una gran canción. No conozco mucho del trabajo de Tini y tenemos estilos musicales completamente diferentes, pero cuando su equipo me envió la canción me enamoré de la voz, de su voz, del tema y de su interpretación. Solo le agregué un toque mío”, explicó el ex integrante del dúo Chino y Nacho.

El video fue grabado en Buenos Aires, dirigido por Juan Cavia y Walter Cornas y producido por Diego Peskins y Martín de Escalada.

El 2017 es un gran año para Tini, que logró llevar su show a numerosos países de Europa y Latinoamérica en el marco de su primera gira internacional solista, Got Me Started Tour. La ex Violetta se presentó en España, Francia, Italia, Alemania, Hungría, Polonia, Austria, Suiza, Bélgica, Chile, Perú y Brasil, además de la Argentina. La gira aún no termina, ya que se presenta este sábado en el Gran Rex y luego el 21 de octubre en Córdoba en la Plaza de la Música.

Agencias