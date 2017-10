Nacho: La abstención traerá un resultado favorable al chavismo

octubre 11, 2017 - 1:22 pm

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, ofreció este martes una rueda de prensa en la que llamó a la población a votar en las elecciones regionales, pues no hacerlo le daría una victoria al chavismo.

“La gente que quiere un cambio tiene esa opción. Confiamos en que por lo menos un resultado contundente pueda ser irreversible. La gente sabe cómo actúa el chavismo”, indicó el músico, que descartó una canción para esta campaña.

Afirmó que confía en la inteligencia y en el instinto de la gente: “Cada quien haga lo que le dicta su corazón, sin criticar lo que dice el otro”.

Además dijo que “pase lo que pase” hay que defender las elecciones presidenciales de 2018. “Tenemos que estar firmes con que no nos inventen una ley que no permita tomar esa decisión el año que viene”.

A pesar de que reiteró que no tiene intereses en la política y que no apoya a ningún partido, expresó que “Cualquier vaina es mejor que esto”, refiriéndose al gobierno de Nicolás Maduro.

Nacho llamó a los ciudadanos a impulsar proyectos que permitan ayudar a las personas más necesitadas, como fundaciones que dan comida a quienes viven en la calle. “Hay muchos jóvenes que están agarrando la calle, que en vez de quemar y en vez de hacer vandalismo están cocinando y alimentando un montón de gente, porque tienen la voluntad de hacerlo. Eso es lo que deberíamos hacer, esa es mi opinión”, indicó.

Confía en que se resuelva el problema con su pasaporte, para poder retomar su agenda de viajes. Contó cuando le quitaron su documento: “Este señor me dijo ‘Yo soy chavista, no voy a darle su pasaporte’. Hablé con muchos amigos que me decían ‘Es que la orden viene de arriba’. No sé si esta gente está hablando con Dios o Poseidón. No sé. Como estoy abajo me toca aceptar lo que me toca”.

No descarta reencuentro con Chino

Nacho no solo habló sobre política durante el encuentro con la prensa, también vio a una niña bailando su canción “Báilame” y a otra interpretando “Valiente”.

Asimismo se refirió a su relación con Chino, su antiguo compañero de trabajo. Sostuvo que no descarta un reencuentro con el músico.

“Creo que Chino y yo tenemos que seguir construyendo. Fíjate en lo que pasó con Wisin y Yandel. Aguantaron y aguantaron y sacaron eso y acabaron con todo el mundo. La gente siempre especula con las agrupaciones. Es bueno que los dos nos solidifiquemos como artistas independientes y que luego hagamos colaboración sin ataduras. Si seguimos trabajando como estamos trabajando, y nos sigue yendo bien, haremos una canción que tendrá un gran impacto”, explicó.

El Nacional