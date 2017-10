Nacho habla por primera vez sobre sus aspiraciones políticas (Video)

octubre 23, 2017 - 12:54 pm

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, afirmó este domingo en entrevista para el programa “En Intimo”, transmitido por Globovisión, que si tuviera que optar por la política para hacer algo positivo por el país, lo haría.

En este sentido el intérprete de “Báilame” aseguró que la política no es algo que le quite el sueño, “se me pasó por la mente porque todo lo el mundo me lo pregunta, creo que yo estoy para aportar algo positivo, si yo tuviera que optar por la política para hacer algo positivo, pues me tocará, más adelante”, agregó.

Sin embargo, aclaró que, en este momento la política no es algo que visualiza ni que siente, pues expresó que en este momento le gusta el arte y la música.

Noticia al Día