Mueren arrollados una adolescente en Palito Blanco y un carpintero en Machiques

octubre 23, 2017 - 6:40 pm

Entre la tarde y la noche de este domingo dos personas murieron arrolladas en dos hechos aislados ocurridos en el sector Palito Blanco, vía a La Concepción, y en el sector San José de Machiques de Perijá.

En Palito Blanco murió una adolescente de 16 años identificada como Yorgelis Chacín, quien caminaba al lado de la acera cuando fue embestida por un vehículo que se dio a la fuga.

Familiares señalaron a las afueras de la morgue que la joven iba acompañada de una amiga para una fiesta, cuando de repente se detuvo y le pidió que le acomodara el pelo. Ese momento pasó el vehículo, sin luces, y se la llevó por delante.

A Yorgelis no dio chance de llevarla a un centro asistencial, pues murió de forma instantánea. Su cuerpo fue levantado por los sabuesos del Cicpc y llevado a la morgue de Maracaibo.

Se supo que la adolescente era madre de una niña de 2 años, y que actualmente residía con su madre cerca del lugar de los hechos.

Por otro lado Roberto González, de 35 años, murió tras ser arrollado en la población de San José de Machiques, en circunstancias que amigos y familiares desconocen.

Luis Ojeda, compañero de trabajo de Roberto, señaló que la víctima era carpintero y que trabajaba en la Sierra de Perijá. “Ayer en la mañana bajó al pueblo a hacer unas diligencias. No supe nada de él hasta que yo bajé y me entraron las llamadas. Solo me dijeron que lo arrolló un carro”, comentó.

González era natural de la ciudad de Maracay en el estado Aragua, tenía dos hijos y desde hace dos meses laboraba en una carpintería en la Sierra de Perijá.

Noticia al Día