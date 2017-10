MUD trasladará a las personas que han sido reubicadas en nuevos centros de votación

octubre 13, 2017 - 2:55 pm

El jefe de comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, Gerardo Blyde, solicitó a todos los venezolanos este viernes que sean solidarios con todos los electores, de tal modo que puedan facilitar su traslado a los diferentes centros de votación

Blyde indicó que que trasladarán a cada ciudadano a su respectivo centro de votación con la misma ayuda de los votantes.

A juicio del dirigente político, los electores no han sido debidamente informados con respeto a su centro de votación por la máxima autoridad electoral (CNE) de los cambios ocurridos, “el CNE no ha informado a los venezolanos”, recalcó Blyde.

Recomendó a los electores que consulten su ubicación en la página de la Unidad para rectificar su centro electoral y si este fue cambiado o no.

Blyde ofreció una rueda de prensa acompañado del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles y otros dirigentes políticos. Por su parte, Capriles informó que 224 mil electores de Miranda se han visto afectados con las reubicaciones.

