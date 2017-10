MUD exige al CNE publicar lista de candidatos que renunciaron a regionales

octubre 8, 2017 - 11:57 am

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exhortó al Consejo Nacional Electoral a respetar la Ley de Procedimientos Electorales y difundir la lista de candidatos opositores que renunciaron a la candidatura de los comicios regionales luego de realizadas las primarias.

“Ofrecen mala información no solo internamente sino al mundo para confundir. Las rectoras tienen que informar a los electores que esos candidatos a los cuales se refieren renunciaron”, dijo Liliana Hernández, coordinadora electoral de la MUD.

La MUD reiteró la aclaratoria de las tarjetas de votación para que a los electores no se les anule su voto “Si en caso del Zulia usted vota por la tarjeta que tiene la cara de Eveling Trejo, el voto no se va a ir a Juan Pablo Guanipa que es nuestro candidato, sino que auomáticamente será invalidado porque ella renunció y el CNE no procesó la sustitución”, explicó.

Asimismo, Hernández hizo pública una carta que le envió a la empresa Smarmatic donde solicita una auditoría de los comicios del 30 de julio. “Cuando llevé la carta, me atendieron y luego me dijeron que no podían recibirla porque no había sello”, manifestó.

La coordinadora electoral de la MUD pidió que los venezolanos se informen bien y transmitan la información a aquellos que están confundidos sobre el proceso de votación en los comicios regionales del próximo 15 de octubre. “Si usted quiere que su voto se una a esta gran protesta, no haga caso a lo que dice el gobierno y escuche las informaciones de la Mesa de la Unidad”, sentenció.

El Nacional