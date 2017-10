octubre 7, 2017 - 5:56 pm

Miles de personas se han echado a las calles en numerosas localidades españolas en manifestaciones convocadas en favor del diálogo, por un lado, y en defensa de la nación, por otro. Madrid y Barcelona han estado a la cabeza de las concentraciones organizadas por la plataforma ‘Hablemos’, en la que los asistentes han salido vestidos de blanco para pedir al Gobierno y a la Generalitat que dialoguen para buscar salida al conflicto catalán ante el riesgo de una declaración unilateral de independencia.

Así, en la plaza Sant Jaume de Barcelona se han concentrado miles de catalanes ataviados con camisetas blancas que han lanzado proclamas como “el pueblo catalán no quiere división”, “sí se puede” o “queremos hablar”, todo ello en un tono pacífico y sin exhibir banderas. Aunque la concentración no había sido convocada por ningún partido, sí ha participado una representación del PSC encabezada por Miquel Iceta, quien ha subrayado que “mucha gente” está pidiendo diálogo en las calles y ha reclamado solucionar el conflicto catalán desde la negociación, para lo que, ha advertido, no debe haber “decisiones unilaterales”.

En Madrid, la movilización ha llenado la plaza de Cibeles de ciudadanos de blanco que de diversos modos han reclamado diálogo al Gobierno y a la Generalitat, con banderas blancas y coreando proclamas como “Ra-ra-ra, queremos hablar”, “Carles, Mariano, a ver si nos llamamos” y exhibiendo carteles con mensajes como “#Hablemos”, “#Falemos”, “Parlem? Espanya es diversa”. Una lona extendida en el suelo con la palabra “diálogo” ha servido para que la gente escribiera mensajes como “Soy catalana y amo Madrid” o “Este país ya hizo la guerra una vez, nunca mais!”.

Guillermo Fernández, uno de los promotores de esta movilización, ha explicado que se pretendía sobre todo reclamar “sensatez” para solucionar el conflicto secesionista en el momento “de la cordura y de hablar”. “Los gobernantes no pueden seguir por este camino, porque nos están dividiendo y envolviendo en banderas para hacernos chocar. Este país no lo merece”, ha zanjado. En paralelo, la plaza de Colón de Madrid también se ha abarrotado en la manifestación convocada por la Fundación Denaes en defensa de la nación, la Constitución y el Estado de Derecho, a la que han asistido unas 50.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno en Madrid.

En otro orden de cosas, después de que este viernes varios bancos y empresas anunciasen su salida de Cataluña al cambiar su sede social como respuesta a la situación política derivada del desafío independentista, este sábado el BOE ha publicado el real decreto que se aprobó el viernes en Consejo de Ministros que facilita a las empresas que puedan cambiar su domicilio social de Cataluña si así lo deciden.

Hoy en la plaza del Ayto de Granada se había convocado una concentración por el diálogo, sin banderas

Y pasa esto : pic.twitter.com/AFfODGoKUW — Nitax Cosplay (@Daganitaw) 7 de octubre de 2017

Agencias