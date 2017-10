Melanie Griffith, la ex de Antonio Banderas, sufre de epilepsia

octubre 22, 2017 - 7:59 am

Melanie Griffith y Antonio Banderas decidieron terminar su relación en el año 2014 y hace algunas horas, la actriz decidió arremeter contra el actor.

“El divorcio fue la verdadera cura para mi”, aseguró Griffith en una charla organizada en Los Ángeles.

Por otro lado, Melanie confesó que que sufre epilepsia desde hace varios años.

Además, la actriz afirmó que los ataques epilépticos más graves que ha sufrido durante los últimos años han coincidido con situaciones de estrés que estaba viviendo en ese momento, pero los médicos tardaron 20 años en diagnosticarle la enfermedad.

“Nunca supe por qué sucedía. Los dos últimos ataques me dieron a bordo de un barco en Cannes. Tuve una gran convulsión y me llevaron al médico, luego volvimos al yate y me dio otra. Cuando volví a Estados Unidos fue cuando me dijeron que tenía epilepsia, algo que nunca me habían dicho en estos 20 años”, reveló Griffith.

Agencias