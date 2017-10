octubre 23, 2017 - 12:34 pm

La futbolista internacional estadounidense Megan Rapinoe criticó este lunes con dureza a la FIFA por nominar al premio ‘The Best’ a la mejor jugadora del mundo a la joven venezolana Deyna Castellanos.

“Este premio no tiene fuerza si lucha por él una chica de la que nunca he oído hablar”, dijo.

Las tres finalistas al ‘The Best’ a mejor futbolista de la temporada son, además de Castellanos, de 18 años, quien no juega en ningún equipo profesional, la también estadounidense Carli Lloyd (Houston Dash -jugó cedida en el Manchester City Women-) y la atacante holandesa del Barcelona Lieke Martens.

“Este premio no tiene importancia alguna cuando tienes en la lista de finalistas a alguien de quien no he oído hablar nunca”, comentó Rapinoe, internacional en 127 ocasiones con la selección estadounidense, a la cadena británica BBC.

Rapinoe, de 33 años y campeona del mundo en 2015 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, considera que la candidatura de Castellanos es “condescendiente” con el fútbol femenino y demuestra “que a la FIFA no le interesa”.

“No hace otra cosa que demostrar a todo el mundo que a la FIFA no le interesa (el fútbol femenino). Estoy segura de que si un jugador desconocido, que ni siquiera fuera profesional, fuera nominado la FIFA actuaría. Es decepcionante que no hayan hecho lo mismo con nosotras”, subrayó la norteamericana.

La FIFA, sin embargo, ha asegurado que las tres finalistas fueron elegidas por los seleccionadores y los capitanes de las selecciones, los medios de comunicación y los aficionados de todo el mundo.

“El proceso es claro y transparente y no estamos involucrados en la selección final de nominados. Sin embargo, apuntamos la preocupación de la comunidad futbolística de cara a futuras ediciones de ‘The Best’”, indicó el máximo organismo del fútbol mundial a través de un comunicado.

Castellanos, de 18 años, que también está nominada al premio Puskas a mejor gol, juega en un equipo de la universidad de Florida State y no ha sido nunca internacional absoluta con la selección de Venezuela.

Los tres nominados en categoría masculina al ‘The Best‘ a mejor jugador de la temporada son el portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid), el argentino Lionel Messi (Argentina) y el brasileño Neymar Jr (Brasil).

EFE