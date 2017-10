Max Verstappen gana de punta a punta el Gran Premio de México

octubre 29, 2017 - 5:41 pm

Max Verstappen se llevó el Gran Premio de México de Fórmula Uno 2017, dominando de punta a punta. El piloto holandés llegó por delante de Valtteri Bottas y Kimi Raikkonen, quienes se instalaron en el podio.

Con esto, el de Red Bull se convirtió en más joven en coronarse en la carrera azteca, superando por cinco años el récord que tenía Jacky Ickx, quien tenía 25 años cuando ganó en 1970.

Verstappen fue el que más ganó en la largada del GP de México, quien aprovechó el contacto entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton para escaparse a sus rivales.

Desde la primera vuelta, el holandés no tuvo competencia y se enfiló a su cuarta victoria en la Fórmula 1. Por otra parte, Sebastian Vettel sólo llegó en cuarto lugar, lo que le dio el título a Lewis Hamilton.

Carrera perfecta

“Ha sido genial y todo ha sido por la salida. He tenido a dos campeones y luego ya he hecho mi carrera”, ha descrito justo antes de subirse al podio. “La salida fue crucial. Me he ido al exterior y ha funcionado, y luego simplemente estaba cuidando los neumáticos. El coche ha rendido muy bien. Muchas gracias a Red Bull, porque sin ellos esto no sería posible. Después de la semana pasada, es la carrera perfecta”, finalizó Max Verstappen.

Noticia al Día/Agencias