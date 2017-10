María Corina Machado: Gobernadores de la MUD no pueden reconocer la ANC

octubre 22, 2017 - 3:42 pm

La coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que los gobernadores electos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “no pueden” reconocer la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) porque, a su juicio, “eso sería traicionar a lucha ciudadana”.

“Ahora, un gobernador no puede reconocer ni directa o indirectamente a la Constituyente cubana. Eso sería traicionar la lucha ciudadana. No hay nada que consultar a la gente, en la calle y con los votos el 16 de julio, el pueblo habló en no reconocerla”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Para Machado, el propósito de las elecciones regionales fue “imponer” la subordinación de la oposición a la “fraudulenta” ANC y pretender obligar a la sociedad venezolana a reconocerla.

“Extorsionan a las madres de los presos políticos, a comerciantes, a periodistas, a gobernadores electos, o reconoces la ANC o te callan. El régimen totalitario criminal no cree ni en diálogo ni en elecciones. Su obsesión es ganar tiempo para quedarse en el poder al precio que sea”, redactó.

2001