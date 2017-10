María Corina: El domingo no hubo una elección sino un fraude

octubre 20, 2017 - 12:48 pm

María Corina Machado aseguró la mañana de este viernes 20 de octubre que las elecciones del pasado domingo 15 de octubre, no fueron tal cosa, sino “un fraude”.

“Hay varias opciones: o reconoces o no reconoces, o luchas o claudicas, o enfrentas o no enfrentas. No estamos diciendo que aquí no haya elecciones, sino luchando por elecciones de verdad.El domingo no hubo una elección, sino un fraude”, aseveró María Corina desde el estado Portuguesa.

“El petróleo no es riqueza, riqueza eslo que podemos hacer con esos recursos. Desde la casa de la libertad en Guanare, les decimos que estamos dispuestos a hacer valer el mandato del #16J”, señaló.

Asimismo, señaló: “Quienes defendemos la libertad debemos ser intransigentes con la lucha contra el totalitarismo. Nosotros decidimos ser más fuertes y no retroceder”.

También señaló que “el discurso y la palabra son importantes. Todos los sectores exigen coherencia. A militares y demás sectores: ¿Venezuela puede esperar más? El mandato del #16J va directo a sus consciencias”.

“Hace una falta una conducción amplia, que no se rinda y que avance organizada. Los concejos legislativos ahora son usados como herramientas de la dictadura”, agregó.

Agregó que “Venezuela va a despegar para ser un país pujante. Nos quieren dominar a punta de dependencia.Nada más humillante para una sociedad que la entrega de comida a cambio de chantaje”.

Asimismo, dijo que “en #Lara hubo un fraude descarado. Aquí nadie se resigna; ahora avanzamos unidos.Con Carmen,esposa del alcalde y amigo preso”.

“Sabemos lo que está en juego y porque amamos a Venezuela damos todo por lo que creemos”, finalizó.

2001