Marco Rubio rechaza invitación de Maduro de viajar a Venezuela

octubre 17, 2017 - 7:22 pm

El senador estadounidense Marco Rubio respondió esta tarde al presidente Nicolás Maduro, quien lo invitó a venir a Venezuela a conversar con él y recorrer las calles.

En su cuenta en Twitter, Rubio respondió que espera el día en que pueda visitar una “Venezuela democrática”, en lugar de venir cuando asegura está gobernada por Maduro, a quien tildó de “dictador” y por Diosdado Cabello, a quien calificó como “señor de la droga”.

Maduro, quien encabezó una rueda de prensa con medios internacionales, señaló que Rubio es quien dirige la política internacional de Estados Unidos con respecto a países latinoamericanos, entre ellos Venezuela. Criticó en ese sentido, que se mire al país con “ojos de Guerra Fría”.

Look forward to the day I can visit a democratic #Venezuela instead of one governed by dictator @nicolasmaduro or drug lord @dcabellor https://t.co/u1oRgoN38A

— Marco Rubio (@marcorubio) October 17, 2017