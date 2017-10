Maracuchos rinden “culto” a Messi: “No es de este planeta, es un ‘dios”

octubre 11, 2017 - 6:03 pm

La afición por un futbolista sobrepasa los límites. Se le toma cariño, se reconoce como a un fiel amigo, se le llora en sus momentos adversos y se le reza en sus tiempos de gloria. Lionel Messi es el ejemplo perfecto, el argentino despierta una incesante admiración por sus seguidores en Maracaibo. “Es un genio”, ” es el mejor del mundo”, “es un monstruo”, afirman sin creer en una exageración.

Juan Pablo, quien no posee piernas ni brazos, enfatizó ser un indiscutible seguidor del astro de 30 años. Cada partido, de Barcelona o Argentina, lo espera con entusiasmo, con nervios. “Ver jugar a Messi, ver sus movimientos con el balón me llena de alegría, de plenitud, en velocidad y pases no hay nadie como él (…) Soy un ‘Messista”, expresó con voz de satisfacción.

El nombre de Messi se corea en todo el planeta. La camiseta del “10” se vende y adquiere como una misión de vida, como una meta a cumplir. Una tienda deportiva en la capital zuliana no ofrece a un Di María, Agüero o Higuaín, la estrategia comercial es y seguirá siendo Messi, y más aun cuando la pregunta del cliente es: ¿Tiene la de Messi?

“Para mí es el mejor del mundo por el simple hecho de que tiene todas las cualidades que un jugador ofensivo pueda tener”, enfatiza Christian Morón, quien solo tiene ojos para alabar al cinco veces ganador del Balón de Oro. “Es un ’10’ en su totalidad, mete goles, hace asistencias, crea jugadas, puede jugar por la banda. Puede hacer lo que le dé la gana y ser el mejor en ello”.

Lionel Messi se convirtió en tendencia mundial, este martes, luego de anotar un “hat trick” en Quito y llevar a su selección a la Copa del Mundo. Tras semanas de preocupación por la situación de puntos, Argentina logró la clasificación a Rusia 2018, gracias al 3-1 sobre Ecuador. El pueblo gaucho confianza en “el enano”, que frotó su lámpara y alejó a su país de una tragedia imborrable.

Y las mujeres de Maracaibo no solo apuestan a un gol de Messi. Gabriela Gómez confesó que se derrite ante la personalidad y perfil físico del rosarino. ‘”Es el hombre que todas las mujeres quieren en sus vidas, deportista, con mucho dinero y amoroso, la historia que tiene Antonella Roccuzzo (su esposa) es hermosa, a mí me encanta’”.

Y para Elvis Beuses Messi no se trata solo de un futbolista, sino de un extraterrestre. “El tipo no es de este planeta, es un monstruo sin comparación, hace ver el fútbol tan fácil, sobre todo cuando tiene sus pegadas tremendas, es ágil con la pelota, te puede definir un partido en un segundo”.

Beuses, con su brillante camiseta albiceleste, no soporta de que Messi sea señalado y criticado cuando no logra ofrecer un buen partido. “Estamos cansados de que se metan con él, es el único dueño de la pelota. Ayer lo vivimos en el juego contra Ecuador, Argentina perdía 1-0 y él lo liquidó rapidito. Ese tipo de cosas solamente la hacían jugadores como Maradona o Pelé, y ahora solo lo hace Messi”.

La única tragedia del argentino es no poder ganar todavía un título con su selección. Solo una medalla olímpica lava el rostro de un corto palmarés. Tiene tres finales perdidas en los últimos tres años: Mundial 2014, Copa América 2015 y Copa América Centenario. Rusia 2018 será una nueva oportunidad para que se escuche el grito de “Messi campeón”. Maracaibo y el mundo esperan ese momento.



Alberto Daniel Barboza

Estephany Quintero



Fotos: William Ceballos

Noticia al Día