octubre 27, 2017 - 11:36 am

El Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez) inició una sesión especial para designar y juramentar a la legisladora Magdely Valbuena como gobernadora encargada de la entidad al declararse la falta absoluta en este cargo del gobernador electo, Juan Pablo Guanipa.

Al iniciar su alocución, Valbuena destacó que el pueblo zuliano debe recordar todas las agresiones que sufrieron las instancias públicas en meses pasados. “Por eso la gente salió a votar el 15 de octubre para recobrar la paz y la tranquilidad del estado y del país (…) En el Zulia somos solidarios, humanitarios, y eso lo recobramos”.

Aseguró que la decisión tomada por el Clez al declarar la falta absoluta del gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, “no fue arbitraria”.

“Aquí no estamos dando golpe de estado, no estamos asumiendo una responsabilidad de manera arbitraria, el artículo 77 de la Constitución del Estado Zulia define cuales son las faltas absolutas (…) Si no tomábamos la decisión estábamos en una situación de ingobernabilidad ante el vacío de poder”, agregó.

Durante los 30 días correspondientes, mientras se preparan las elecciones del nuevo Gobernador, dijo que no transformarán el estado, pero si continuarán con la labor para ese fin.

La gobernadora encargada, Magdely Valbuena, dado a que no es una gobernadora electa no tendrá que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Durante la sesión especial, no estuvieron presentes los tres diputados opositores que conforman el parlamento zuliano.

Adelis Nava, diputado del bloque oficialista, expresó: “El día 15 de octubre el pueblo decidió al gobernador del estado, nosotros y el gobernador Francisco Arias Cárdenas aceptamos los resultados, quien ganó traicionó la voluntad de sus seguidores”.

Añadió, que acordaron el día de ayer cumplir con lo que establece la Constitución del estado Zulia y ante la falta absoluta del gobernador electo por no juramentarse ante la ANC, es la presidente del Clez, Magdely Valbuena quien de manera interina asuma la Gobernación del Zulia.

