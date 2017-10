Maduro: El tiempo del intervencionismo estadounidense tiene que quedar atrás

octubre 4, 2017 - 6:00 am

Durante el Foro Mundial de Energía efectuado en Rusia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó que el tiempo de intervencionismo estadounidense en la vida política y social de los pueblos de América Latina y del Caribe tienen que quedar atrás.

Aseguró que Venezuela desde 1999 tomó su propio camino de independencia, en construir su propio modelo económico, identidad cultural, social, enmarcado en la Revolución Bolivariana que lideró y fundó Hugo Chávez.

El jefe de Estado y de Gobierno, añadió que el país que lidera es el objeto más preciado de los círculos de poder en Washington, por las inmensas riquezas naturales que posee (petróleo, gas, oro, diamante y agua dulce) y de carácter político, porque Venezuela ha levantado una bandera de dignidad, independencia y un nuevo modelo.

Destacó que el presidente Donald Trump, “no sabe dónde queda Venezuela” y lo que hace es “repetir lo que dice el pentágono”.

Aseguró que “Venezuela tiene una historia gloriosa en el campo militar, desde la época de los libertadores y en nuestra sangre corre la rebeldía de los libertadores, está en nuestros genes antiimperialistas y colonialistas”.

El mandatario venezolano, acentuó que Venezuela no tiene ninguna arma de destrucción masiva, no tiene armas nucleares, ni estratégicas, no tiene bases militares en el exterior, por lo que le parece desproporcionado que el presidente Trump haya preferido amenazar y atacar el país.

Espera que en los Estados Unidos a pesar de los pesares, se imponga un poco de sensatez y el país venezolano, siga viviendo en paz, resolviendo sus problemas.

Minci