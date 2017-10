octubre 14, 2017 - 7:39 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este sábado que existe un veto en contra de sus cuentas en redes sociales para transmitir mensajes y propagandas.

En específico, nombró las empresas Instagram, Facebook y Twitter, que asegura no aceptan que desde la cuenta del mandatario surjan mensajes que puedan servir de publicidad, tal como ocurre con otros políticos como Julio Borges, según comentó.

“¿De dónde saca plata Julio Borges para meter videítos todos los días en Facebook? ¿Por qué yo, como presidente de la República, no puedo?”, cuestionó.

“Yo tengo mi cuenta de Twitter, Instagram y Facebook. Me tienen vetado, no puedo meter mensajes por la cuenta. El presidente de la República no puede, me tienen vetado, censurado en Twitter, Instagram y Facebook (…) Utilizan esa herramienta solo para destruir la revolución, se las facilitan y regalan, pero para transmitir mensajes de la revolución y socialismo, no. Estamos vetados, esta comprobado”, comentó en un acto con trabajadores estadales.

Señaló además que quienes “tienen la llave” de estas redes sociales en Venezuela, no permiten que candidatos del oficialismo puedan poner anuncios y publicidad, a diferencia de la oposición.

“Por ejemplo, en las campañas electorales en Venezuela, Facebook e Instagram en Venezuela no aceptan publicidad de candidatos de la revolución. La única publicidad es de la contrarrevolución”.

Aunado a esta presunta censura, Maduro afirmó además que a sus cuentas le tienen “retardadores”, que evitan que se sumen seguidores a sus cuentas.

Ante esta situación y la violencia que asegura a la que están expuestos los niños a través de las redes, pidió a trabajadores con competencia en telecomunicaciones que elaboren propuesta y surjan ideas que permitan fortalecer los valores de familia, e identidad nacional.

Noticia al Día