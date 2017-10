Luis Caldera: “Esperamos que la oposición reconozca el triunfo de Arias Cárdenas el 15 de octubre”

octubre 3, 2017 - 3:33 pm

Luis Caldera, jefe de campaña del Comando Zamora 200- Zulia afirmó que el gobernador y candidato a la reelección Arias Cárdenas, seguirá siendo el mandatario regional para el próximo periodo y criticó que los partidos de oposición empleen encuestas “manipuladas” que los señala como “aventajados” de cara a los comicios regionales del 15 de octubre.

“Yo no descalifico las encuesta, descalifico a quienes la realizan y las manipulan, en el 2012 esas mismas encuestadoras de oposición daban una arrasadora victoria al candidato Pablo Pérez, y ahí tenemos a nuestro gobernador Arias Cárdenas como ganador”, expresó durante una rueda de prensa desde el comando del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en Maracaibo.

Caldera señaló que la oposición venezolana, “siempre” ha manipulado encuestas a su favor, “incluso, al presidente Chávez nunca le dieron una victoria porque en sus encuestas todos los comicios los ganaban ellos, pero en la realidad el pueblo salía y daba su respaldo al proceso socialista”, ratificó.

A su juicio, los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Zulia, no han presentado ninguna propuesta ni plan de gobierno al pueblo porque eso no les interesa. “En la oposición apuestan a la violencia, son unos violentos y eso es lo que demuestran a la gente, no tienen una propuesta sincera ni real. Hemos recibido llamadas desde la misma oposición que nos dicen que prefieren dar su voto por Arias antes de dárselo a un candidato que trabaja con la violencia”, aseveró.

Destacó que el gobernador Arias tiene para el Zulia su propuesta de gobierno con grandes objetivos en materia eléctrica, en distribución de agua, en construcción de carreteras, de viviendas y de seguridad.

“Son dos alternativas una que plantea la protección y el desarrollo del Zulia y otra que busca una ruptura entre el gobierno regional y el nacional”, dijo.

El también burgomaestre del municipio Mara, precisó que el balance de la campaña electoral de esta semana ha sido “exitoso” y de “alta” participación del pueblo en las actividades desarrolladas por el gobernador.

“El domingo el Psuv realizó un simulacro electoral y encontramos mucha participación y recibimos reporte del 76% de las Ubch con un saldo exitoso……Solo esperamos que la oposición reconozca el triunfo de Arias Cárdenas el 15 de octubre”, dijo.

Caldera invitó a la oposición regional a debatir la situación del Zulia y a que hagan propuestas sinceras para el pueblo.

Denuncian saboteo eléctrico desde Corpoelec

Por otra parte, señaló que desde el Gobierno Regional han solicitado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que tomen todas las instalaciones de Corpoelec y realicen una investigación porque asegura que se han detectado saboteos internos para generar malestar en el pueblo zuliano.

“Estamos frente a un saboteo a menos de 15 días de las regionales, desde el Comando Zamora tenemos evidencias y hemos pedido investigación…No es posible que una subestación presente un fallo y el personal de guardia no aparezca para reestablecer el servicio y tarde más de siete horas para dar la cara, eso pasó este domingo en algunas subestaciones y lo estamos denunciando”, manifestó.

A su juicio, se tratan de jugadas de sectores asociados a la “derecha” con el intento de desmovilizar al pueblo que apoya el proceso electoral.

Foto: Khristopher Castillo

Noticia al Día