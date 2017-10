Lo que piensan los zulianos al pasar el Puente sobre el Lago: “Esto es lo más bello que hay”

octubre 29, 2017 - 7:27 am

El Puente General Rafael Urdaneta, erigido sobre el Lago de Maracaibo desde 1962, aparte de ser un ícono de zulianidad y de desarrollo económico de la región occidental, es la vía que conecta las comunidades hermanas de la Costa Oriental del Lago con la capital de estado y la pieza arquitectónica que ha inspirado a cientos de poetas y músicos a través de los años.

La imponente estructura de más de 8.600 metros de largo es atravesada a diario por al menos 45.000 vehículos entre particulares, transporte público y carga pesada. En su haber tiene mil historias, cien mil anécdotas del que va y regresa e incontables lágrimas de despedida y emoción de tantos propios y visitantes que tienen la dicha de entregarse a su majestuosidad.

Al llegar a alguna de las cabeceras el ambiente es de vida, destaca el vibrante movimiento de los vehículos de ida y venida, sobre todo al despuntar y al caer el sol, el puente nunca duerme ni descansa.

Vendedores de agua, café, lotería, maní, frutos secos, mata moscas, sombreros, desayuno, CD’s , cargadores y más garantizan el ameno viaje a través del coloso. Se les puede encontrar en las islas justo antes del peaje, a la espera de los viajeros.

A este vaivén se suma la llegada y salida de usuarios a pie, que en las islas del peaje esperan pacientes un chofer con buena voluntad que los lleve al otro lado.

Uno de ellos es Wilmer Azuaje, un trabajador de 41 años que reside en Palmarejo y viaja diariamente en cola a Maracaibo.

Señala que esta se convirtió en su forma de transportarse a su trabajo debido a los altos costos de los pasajes que ya alcanzan los 2.000 bolívares.

“Algunos me dicen que no, pero normalmente no tardo más de 10 minutos en conseguir una cola. He pasado sustos, pero de esta forma llego más rápido y es gratis, nunca nadie me ha dicho que le dé para los frescos”.

Así mismo, aunque para muchos cruzar el Lago sea parte de su cotidianidad, para otros son muchos los sentimientos que lo embargan en cada oportunidad, así lo explica Alberto Giancola al ser consultado sobre ¿qué siente al pasar el Puente?, se confiesa marabino orgulloso de este ícono, “es lo más bello que hay, un gran orgullo ver esta inmensidad a lo largo de la vía, amo mi estado y amo mi país”, asegura con una sonrisa que lo reafirma.

Giancola, transita con regularidad el PGRU, al menos tres veces por semana por motivos de trabajo y para él es imperativo que los zulianos valoren el hecho de poseer el segundo puente más largo de América Latina.

Por su parte, Socorro Mistre dice sin dudar “el Puente significa todo para los zulianos, es nuestra vía principal”. Aunque es nacida en Los Andes se siente adoptada por el Zulia y ya considera como suya la gran obra arquitectónica que cruza la parte más angosta del Lago de Maracaibo.

“Es una de las vías de comunicación más importantes del país, sin él todo sería más difícil para el comercio y la comunicación de los estados”, por ello considera fundamental el mantenimiento constante, el monitoreo de los incidentes y la seguridad.

Actualmente esta labor es desempeñada por las fuerzas de seguridad del estado en conjunto con el Servicio Desconcentrado para la Administración de las Estaciones Recaudadoras Puente General Rafael Urdaneta (SEDAERPGRU), para garantizar un buen viaje a los usuarios, a través de un moderno sistema de peajes, ambulancias y asistencia vial que constantemente recorren el coloso monitoreando el tránsito y dando respuesta ante cualquier incidente.

Para Crisanto León, quien vive en Cabimas y trabaja en Maracaibo, “el Puente sobre el Lago es una joya, la más grande del estado y al igual que el Lago debemos cuidarlo”.

“Viajo diariamente y es gratificante ver cuando todo funciona como debe ser, para los usuarios es importante”, apuntó.

