Llenos de contradicción los marabinos opinan sobre la decisión de Juan Pablo Guanipa de no juramentarse ante la ANC

octubre 27, 2017 - 5:00 pm

Tras la elección de Juan Pablo Guanipa el 15 de octubre, como gobernador del Zulia y su decisión de no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que conllevó a la declaratoria de abandono de cargo y designación de la presidenta del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), Magdely Valbuena, como gobernadora encargada, los zulianos se encuentran en una encrucijada política y llenos de contradicción reclaman una solución a la crisis.

En este sentido, Noticia al Día consultó a la opinión pública su posición ante estas medidas y el panorama que se vislumbra en torno a la máxima autoridad del estado. Algunos apoyan la posición de Guanipa de no comparecer ante la ANC por “coherencia política”, otros rechazan que haya aceptado medirse en unas elecciones convocadas por esta instancia y aun así no haya decidido subordinarse, mientras que otro sector rechaza que se haya “desconocido la voluntad del pueblo”.

De la misma manera, a pesar de la álgida actividad política de los últimos días muchas personas desconocen todo este proceso tras los resultados e ignoran que hoy tienen una gobernadora. Dicen no estar al tanto del acontecer regional o no estar interesados en política.

Aquí recogemos algunas de las impresiones que nos ofrecieron los marabinos:

Lilibeth Caro

“Creo que Guanipa debía juramentarse ante la ANC, aunque lo considerara ilegal porque él se debe a los zulianos que confiaron en él y tal vez podría haber luchado más desde aquí como gobernador. La verdad no estoy de acuerdo con su destitución y tampoco con la convocatoria a elecciones porque el Zulia ya eligió”.

Carmen González

“Aunque no conozco a la gobernadora designada espero que su nombramiento sea positivo, los zulianos necesitamos quien esté al frente del estado, cubriendo nuestras necesidades, la seguridad, y en este momento siento que estamos solos, ahora no nos gobierna ni uno ni otro”.

María Sánchez

“No considero justo que hayan destituido a Guanipa porque él fue electo por el pueblo a pesar de no querer juramentarse ante la ANC, debería haber otra sanción, pero no la destitución porque el único afectado es el pueblo, ahora tendremos otras elecciones y la gente está cansada de votar”.

Carlos Pérez

“Está bien que no se juramentara porque él se apegó a la Constitución y su destitución me parece una falta de respeto a los electores que votaron por Guanipa, simplemente no se puede violentar la voluntad del pueblo. Creo que es algo que no debería ser”.

Nerio Aguilar

“¿Cuál era el motivo de ir a elecciones si no se iba a juramentar ante la ANC? Se sabe que lo normal era juramentarse aquí pero eso ya estaba anticipado, ¿para qué participó entonces? la verdad es que no veo una salida a través del voto, en diciembre va ser lo mismo si gana uno que no quiera ir a juramentarse allá”.

Fotos: Khristopher Castillo

