Liliana Hernández: Vamos a confrontar los resultados con las actas en mano

octubre 16, 2017 - 11:44 am

La dirigente política Liliana Hernández, señaló la mañana de este lunes 16 de octubre que están reuniendo todas las actas electorales para realizar nuevamente el conteo, y confrontar los resultados dictados por el CNE.

“La angustia de nosotros hoy es no tenerle ya la respuesta a la gente. Cuando tengamos las actas en mano, vamos a confrontar los resultados”, dijo.

Por su parte, Ángel Oropeza expresó que “no vamos a abandonar el tema internacional porque nosotros tenemos que seguir adelante con eso. No es que vamos a pasar 15 días o un mes hablando del tema electoral, porque nosotros tenemos una AN que sigue trabajando y la crisis no ha cambiado, y eso tiene que tener una respuesta por el lado nuestro de acompañamiento al ciudadano”.

“Hermano, tenemos 18 años en esta lucha, tenemos que seguir, da muchísima rabia, yo también la tengo, pero hay que avanzar, no estamos en los mejores días. Tenemos que seguir adelante”, dijo Liliana.

Asimismo, señaló Oropeza que “esto no se lo cree nadie, en este momento tú no puedes demostrar de manera cierta ni lo que dice el CNE, ni que el fraude es verdad. Lo importante es una lista sistemática de lo que pasó centro por centro. Ver si las irregularidades que ocurrieron en los centros, hicieron que cambiara el resultado”, señaló.

