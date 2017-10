octubre 30, 2017 - 4:28 pm

Durante la transmisión del programa de televisión “Punto de Encuentro” que transmite Venezolana de Televisión (VTV), que contó con la participación del presidente encargado del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez), Omer Muñoz Ramírez, y la legisladora Dorelis Echeto, presidenta de la comisión de pueblos indígenas de este parlamento; el parlamentario expresó que asume la titularidad del órgano legislativo estadal con la mayor de las responsabilidades, lo cual permitirá coadyuvar el trabajo con la gobernadora encargada de la entidad, Magdely Valbuena, para así continuar consolidando el desarrollo de la tierra de Urdaneta.

Sobre la decisión de Guanipa de no haberse juramentado, el presidente del ente legislativo manifestó que no tenía un compromiso con los zulianos sino con sus propios intereses. Asimismo, destacó que la oposición ya no está dispuesta a seguir apoyándolo por lo que aseguró que esa carrera política él mismo se encargó de enterrarla al darle la espalda al pueblo que le dio su voto.

El presidente encargado del CLEZ, expresó que a la oposición no le hubiese servido ganar las 23 Gobernaciones ya que la agenda política que mantienen es buscar abolir la Constitución, ante lo cual refirió que “más tarde que temprano la oposición va a implosionar”.

Ante las próximas elecciones municipales y de gobernador en el estado Zulia, señaló que desde el Gran Polo Patriótico se cree en la unidad y mantienen el firme compromiso con el proceso revolucionario.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, legisladora Dorelis Echeto, manifestó que los pueblos indígenas tienen el compromiso de continuar con el legado del Comandante eterno Hugo Chávez Frías, al lado del presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, ya que sólo este gobierno logró visibilizar a los indígenas que por muchos años estuvieron rezagados por la derecha venezolana, así mismo han desarrollado las políticas sociales que brindan bienestar a los venezolanos.

Noticia al Día / Nota de Prensa